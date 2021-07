Slovenské elektrárne vlani medziročne zvýšili zisk o šesť percent

dnes 12:46 -

Zisk Slovenských elektrární (SE) pred započítaním úrokov, daní z príjmu a odpisov (EBITDA) sa vlani medziročne zvýšil na 363 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2019, keď firma zapísala zisk vo výške 342 miliónov eur, ide o šesťpercentný nárast. Informácie spoločnosť zverejnila vo výročnej správe na svojom internetovom portáli.

„Medziročnú zmenu EBITDA priaznivo ovplyvňoval najmä vývoj cien elektriny ovplyvnený cenami podkladových komodít, ako aj pretrvávajúce úsilie spoločnosti o optimalizáciu a efektívnosť nákladov, čím boli ovplyvnené náklady, ktoré sa týkali elektrární, ako aj náklady centralizovaných útvarov,“ uviedla spoločnosť v komentári k hospodárskym výsledkom.

Kľúčovými iniciatívami na podporu ziskovosti spoločnosti boli podľa výročnej správy aj optimalizácia hotovosti a efektívne riadenie peňažných tokov. Čistá zadlženosť vzrástla o 39 miliónov eur, napriek tomu, že SE počas roka zvýšili investície o 304 miliónov eur. Čistý zisk za rok 2020 vzrástol na 60 miliónov eur z úrovne 23 miliónov eur dosiahnutej v roku 2019.

Spoločnosť sa aj naďalej plne venuje udržateľnosti investičného plánu na nasledujúce roky 2021 – 2025 so zameraním sa na dokončenie blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce. Celkové investície v roku 2020 predstavovali 304 miliónov eur. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo 420 miliónov eur. Prevažná časť investícií smerovala do stavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach.

SE mali ku koncu minulého roka dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca dvojtretinový podiel na základnom imaní. V SPH vlastnila 50-percentný podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrilo spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel). Minoritným akcionárom spoločnosti s podielom na základnom imaní necelých 34 % bola Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.