Investície do komerčných nehnuteľností v SR zrejme tento rok porastú

Celkové investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku za 1. polrok dosiahli skoro pol miliardy eur, čím sa takmer vyrovnali objemu investícií za celý vlaňajšok. Slovensko si tak naďalej udržiava reputáciu bezpečnej investičnej lokality s konkurenčnými výnosmi. Zhodnotila to spoločnosť Cushman & Wakefield, ktorá zároveň tento rok očakáva nárast investícií do komerčných realít.

Za 1. polrok sa uzavrelo na Slovensku osem transakcií vo sfére komerčných nehnuteľností, čo predstavuje asi šesťpercentný nárast oproti rovnakému obdobiu vlaňajška. "Na investičnom trhu rastie optimizmus, čo dokazuje aj nárast počtu prebiehajúcich transakcií, ktoré by mali do konca roka dostať celkové investície za hranicu 700 miliónov eur. Šlo by tak približne o 40-percentný nárast investícií do sektora komerčných nehnuteľností oproti minulému roku," vyčíslila spoločnosť.

Podľa firmy je tento rok evidentný nárast záujmu o nehnuteľnosti v oblasti retailu, ktorej sa ešte vlani investori skôr vyhýbali, a to najmä pre neistotu okolo vývoja pandémie nového koronavírusu.

Sektor priemyselných nehnuteľností podľa spoločnosti takisto pokračuje v expanzii a teší sa záujmu zahraničných investorov. Pre rast predaja cez internet a následne zvýšený dopytu po skladovaní a distribúcii v blízkosti zákazníka očakáva spoločnosť rast dopytu v segmente logistiky.

Kancelársky sektor zase dokázal, že napriek pandémii si vie zachovať záujem investorov. Firma preto očakáva naďalej trvajúci dopyt po novopostavených kancelárskych budovách.

"Predpoklady zo začiatku roka 2021 na zvýšenú investičnú aktivitu sa potvrdili," okomentoval Marián Fridrich zo spoločnosti s tým, že firma eviduje pokračujúci záujem investorov o nákup aktív vo všetkých investičných segmentoch, kde dominuje dopyt po logistickom segmente, ktorý však trpí nízkou ponukou projektov na predaj. "Tento stav spolu s pokračujúcou aktivitou investorov podporenou zotavením ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 a dlhodobo nízkymi úrokovými sadzbami vytvára podmienky pre ďalší rast cien vo vybraných segmentoch komerčných nehnuteľností," uzavrel Fridrich.