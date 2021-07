Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 27. týždni 2021:

Rijád 6. júla (TASR) - Spor medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) vykoľajil dohodu o ťažobných kvótach aliancie OPEC+. Nezhody medzi donedávna blízkymi spojencami sú zriedkavými javom a vyústili do odvolania pondelkových (5. 7.) rokovaní celej aliancie. SAE sa ostro postavili proti navrhovanej dohode najväčších svetových producentov z aliancie, ktorú tvorí 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalších 10 veľkých producentov na čele s Ruskom, o zvýšení ťažby od augusta.Brusel 7. júla - K oživeniu európskeho hospodárstva dôjde rýchlejšie, pretože hospodárska aktivita v prvom štvrťroku 2021 prekonala očakávania a zlepšenie zdravotnej situácie v druhom štvrťroku umožnilo rýchlejšie uvoľňovanie obmedzujúcich protiepidemických opatrení. Uviedla v stredu Európska komisia (EK) v rámci svojich letných hospodárskych prognóz.

Hospodárstvo v EÚ aj eurozóne má tento rok rásť o 4,8 % a v roku 2022 o 4,5 %. V porovnaní s jarnými predpoveďami ide o nárast o 0,6 percentuálneho bodu v EÚ a 0,5 percentuálneho bodu v eurozóne na rok 2021, zatiaľ čo v roku 2022 v oboch oblastiach prognózy naznačujú len mierny nárast - o 0,1 percentuálneho bodu. Na úroveň pred krízou by sa mal reálny HDP vrátiť v poslednom štvrťroku 2021 v EÚ aj v eurozóne.Brusel/Štrasburg 7. júla - Európsky parlament (EP) v stredu schválil modernizovaný Nástroj na prepájanie Európy (NPE, anglická skratka CEF) a vyčlenil nové finančné prostriedky na projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky na roky 2021 – 2027. Nástroj bude v rokoch 2021 až 2027 hospodáriť s prostriedkami v objeme 30 miliárd eur. Bude pritom financovať dopravné, energetické a digitálne projekty s európskou pridanou hodnotou.Brusel 8. júla - Európska komisia (EK) vo štvrtok udelila pokuty v celkovej výške 875 miliónov eur hlavným nemeckým výrobcom automobilov za dohodu o obmedzení vývoja a zavádzania systémov kontroly emisií v automobiloch. Nemecké automobilky - Daimler, BMW a Volkswagen (VW) vrátane jeho dcérskych spoločností Audi a Porsche, porušili protimonopolné pravidlá bloku, keď sa dohodli na technickom vývoji v oblasti čistenia oxidov dusíka. Daimler však nedostal pokutu, pretože odhalil existenciu kartelu.Frankfurt nad Mohanom 8. júla - Európska centrálna banka (ECB) pristúpila k výrazným zmenám vo svojej politike a na svojom štvrtkovom zasadnutí upravila inflačný cieľ. Okrem toho oznámila, že sa bude vo väčšej miere podieľať na boji proti klimatickej zmene. V rámci novej stratégie ECB posunula svoj strednodobý inflačný cieľ z pôvodnej úrovne "tesne pod 2 %" na 2 %.Luxemburg 8. júla - Ceny nehnuteľností v eurozóne sa na začiatku tohto roka zvýšili najvýraznejšie za vyše 14 rokov. Výrazným tempom rástli aj ceny v celej Európskej únii, kde rast dosiahol 13,5-ročné maximum. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.

Ceny domov v krajinách menového bloku vzrástli v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o 5,8 %, uviedol Eurostat. To je najvýraznejšie tempo rastu od 4. štvrťroka 2006. Na porovnanie, v poslednom štvrťroku 2020 vzrástli ceny domov a bytov medziročne o 5,6 %. V celej EÚ sa ceny nehnuteľností zvýšili o 6,1 %, najviac od 3. štvrťroka 2007. Vo 4. kvartáli dosiahol medziročný rast 5,8 %.Washington 8. júla - Po tom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenal 15-mesačné minimum, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň nečakane vzrástol. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v USA v týždni do 3. júla 373.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje rast o 2000 žiadostí.