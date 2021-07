Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 27. týždni 2021:Bratislava 6. júla - Maloobchodné tržby v máji tohto roka prekročili úroveň predchádzajúceho roka o viac ako desatinu, o 5 % prekonali aj “predcovidovú” úroveň tržieb z mája 2019. Vyššie tržby ako minulý rok a aj pred dvoma rokmi zaznamenali hypermarkety aj zásielkový a internetový predaj. Výrazne rástli aj tržby v predaji áut, ale úroveň roka 2019 ešte nedosiahli. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 6. júla - Poľnohospodári v južne položených regiónoch začali žatvu. Oproti predchádzajúcim rokom sa zber letnej úrody posunul približne o jeden týždeň, informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Dôvodom je daždivé a chladné počasie počas jari, najmä v máji, pre ktoré obilie dozrievalo pomalším tempom. Na začiatok žatvy však mala vplyv aj veľmi daždivá jeseň, ktorá zase odďaľovala siatie ozimín.Bratislava 7. júla – Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti na Slovensku by sa mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Dosiahnuť to chce Ministerstvo financií (MF) SR novelou zákona o cenách, ktorú v stredu schválila vláda.

Zaokrúhliť by sa mala až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Ak by sa celý nákup platil napríklad platobnou kartou, výsledná cena sa nezaokrúhľuje. Jednocentové a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom a príjemcovia budú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti tieto mince.Bratislava 7. júla - Vylúčiť daňovo nespoľahlivé osoby má novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválila vláda. Zmenou má prejsť hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napríklad včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.Brusel 7. júla - Slovensko by v roku 2021 malo mať desiaty najrýchlejší rast HDP v 27-člennej EÚ, a to 4,9 percenta. V roku 2022 by už malo poskočiť na šiestu priečku s rastom na úrovni 5,3 percenta. Vyplýva to z letných hospodárskych prognóz EÚ, ktoré v stredu zverejnila Európska komisia (EK).Bratislava 8. júla - Úroda hustosiatych obilnín by mala byť tento rok o 11,6 % nižšia ako vlani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe zozbieraných informácií k 20. júnu 2021 spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 9. júla - Priemyselná produkcia v SR v máji stúpla medziročne o tretinu, za úrovňou pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19 však stále zaostávala o desať percent. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR. Bratislava 9. júla – Prevádzkovatelia autoškôl, medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy či školiace strediská na výcvik vodičov profesionálov môžu od piatka požiadať o dotáciu zo schémy pomoci. Rezort dopravy vyčlenil na pomoc 19,4 milióna eur.