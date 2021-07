Nenaplnený sen: ECB zvýšila inflačný cieľ na 2 %

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 15:31 -

Krok ECB je výsledkom prvej revízie menovej stratégie banky od roku 2003, uviedla agentúra Reuters. Revízia sa dlhodobo odkladala a bola aj prioritou pre novú šéfku ECB Christine Lagardovú, ktorá funkciu prevzala koncom roka 2019. Proces revízie sa spustil v januári 2020 a očakávalo sa, že potrvá približne rok. Pre pandémiu nového koronavírusu sa však celý proces natiahol na 18 mesiacov.



V rámci novej stratégie ECB posunula svoj strednodobý inflačný cieľ z pôvodnej úrovne "tesne pod 2 %" na 2 %. "Tento cieľ je symetrický, čo znamená, že odchýlky inflácie smerom nadol či nahor od cieľa sú rovnako neželateľné," vyhlásila ECB.



Rada guvernérov zároveň potvrdila, že primárnym nástrojom menovej politiky ECB zostávajú úrokové sadzby. Ďalšie nástroje, ako je napríklad nákup aktív či dlhodobé refinančné operácie, zostanú integrálnou súčasťou balíka nástrojov ECB využívaného podľa potreby.



Iróniou je, že ECB svoje referenčné úrokové sadzby z vkladov drží dlhodobo pod nulou, a v priebehu rokov sa dostali do záporného pásma. Návrh, že negatívne úrokové sadzby zabránia deflácii a pomôžu stimulovať infláciu, sa ukázal ako chimérický sen. Priemerná miera inflácie za päť rokov pred zavedením záporných sadzieb bola 1,7 % v porovnaní s iba 0,9 % za posledných päť rokov.





Je zrejmé, že želať si 2 % -nú infláciu a nechať ju ísť vyššie je opojná vec z hľadiska tvorby politiky, ale dosiahnuť to si vyžaduje viac ako len sémantiku. História dokázala, že odpoveď nespočíva v hlbšej a hlbšej úrovni záporných sadzieb alebo v hromadách peňazí vrhaných na trhy, aby sa udržali nízke sadzby, pretože by to mohlo skončiť iba tým, že by investori uprednostnia najbezpečnejšie aktíva. Demografia a produktivita sú výraznejšie prekážky, ktoré bude potrebné vyriešiť, píše komentátor agentúry Bloomberg Ven Ram.

ECB okrem toho rozhodla, že bude viac zohľadňovať zmenu klímy. Uviedla, že sa bude väčšou mierou podieľať na boji proti klimatickej zmene a tento faktor zahrnie do operácií a analýz v rámci svojej menovej politiky.



Prvé zasadnutie Rady guvernérov, ktoré bude zohľadňovať novú stratégiu, sa uskutoční 22. júla. Šéfka ECB zároveň dodala, že ďalší prieskum je naplánovaný na rok 2025.