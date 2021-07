Ceny ropy opäť klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 73 USD/barel

dnes 18:16 -

Po miernom zotavení na začiatku stredajšieho obchodovania z predchádzajúceho prudkého poklesu ceny ropy opäť výrazne klesli. Pokles dosiahol približne 2 %, pričom cena Brentu skĺzla k 73 USD za barel (159 litrov). Na trhu totiž rastú obavy, že spory medzi najväčšími producentmi zoskupenými v OPEC+ môžu viesť k nekoordinovanému zvýšeniu dodávok komodity na svetové trhy.

Očakávalo sa, že na pôvodne plánovanom zasadnutí 1. júla sa zástupcovia OPEC+, čo sú štáty z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, dohodnú na rozsahu zvýšenia produkcie od augusta. K dohode však pre spory medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) doteraz nedošlo.

Objem ťažby v rámci OPEC+ tak zostáva na pôvodnej úrovni, čo by mohlo vyvolávať dojem, že dodávky ropy na trh sa zvyšovať nebudú. Ako však povedal analytik John Kilduff zo spoločnosti Again Capital v New Yorku, rastú obavy, že nedohoda v skutočnosti povedie k postupnému nerešpektovaniu súčasných dohôd a štáty začnú zvyšovať produkciu podľa vlastnej vôle. To by znamenalo zvýšenie tlaku na ceny. Navyše, ceny ropy ovplyvnil podľa Kilduffa aj rastúci kurz dolára.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 17.34 h SELČ 73,04 USD (61,74 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,49 USD (2 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 71,63 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,74 USD alebo 2,37 %.