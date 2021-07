OPEC+ v pondelok obnoví rokovania o ťažobnej politike

dnes 13:01 -

Po neúspechu minulý týždeň sa 23 členov aliancie OPEC+ v pondelok opäť pokúsi dosiahnuť dohodu o tom, koľko ropy bude dodávať na trhy.

Skupina, ktorú tvorí 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalších 10 veľkých producentov na čele s Ruskom, od mája postupne zvyšovala produkciu ropy po jej výraznom obmedzení pred viac ako rokom, keď pandémia nového koronavírusu potlačila dopyt.

Najnovší návrh počíta so zvýšením dodávok na trhy každý mesiac od augusta do decembra o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To predstavuje o dva milióny barelov ropy denne viac na konci roka. Ale schválenie návrhu zastavili Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré kritizovali doterajšie kvóty ako nespravodlivé.

Videokonferencia členov aliancie by sa mala začať o 15.00 h SELČ. Najnovší spor medzi donedávna blízkymi spojencami v Perzskom zálive, SAE a Saudskou Arábiou, pritom vypukol v citlivom období pre ropný trh. Doterajšia stratégia aliancie totiž fungovala a pomohla zabezpečiť zvýšenie cien ropy na zhruba 2,5-ročné maximá.

Spotrebiteľom sa však súčasné ceny komodity nepáčia a chceli by, aby producenti dodávali na trhy viac ropy. Obávajú sa totiž, že príliš drahá ropa by mohla "vykoľajiť" zotavovanie globálnej ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19.

Návrh OPEC+, ktorý SAE zablokovali, počíta tiež s predĺžením dohody o limitoch na ťažbu do konca roka 2022 namiesto toho, aby sa skončili už v apríli 2022. Rozhodnutia v rámci aliancie OPEC+ musia byť jednomyseľné.

Saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulaziz bin Salmán vyzval v nedeľu (4. 7.) na „kompromis a racionalitu“ s cieľom zabezpečiť dohodu.

Spojené arabské emiráty uviedli, že podporujú uvoľnenie väčšieho množstva ropy, ale chcú revíziu vlastnej základnej úrovne produkcie, z ktorej sa počítajú kvóty, a nesúhlasia s predĺžením dohody po apríli 2022.

SAE totiž pred krízou investovali miliardy dolárov do zvyšovania produkčnej kapacity a tvrdia, že ich základná hodnota bola stanovená príliš nízko v čase, keď OPEC+ uzavrel svoj pakt o obmedzení dodávok.

Konkrétne limit pre ťažbu SAE bol vypočítaný z objemu ich produkcie v roku 2018, keď bola stanovená ich maximálna kapacita na úrovni 3,168 milióna barelov denne. Ale medzitým investície do nových projektov priniesli zvýšenie kapacity SAE na takmer 4 milióny barelov. Emiráty preto požadujú, aby sa nanovo prehodnotili základné limity a aby sa v ich prípade brala do úvahy nová kapacita, čím by sa zabezpečili „spravodlivé podmienky pre všetky strany“. SAE údajne chcú zvýšenie svojho limitu na 3,8 milióna barelov/deň.

Spor v rámci OPEC+ tak odhalil narastajúce rozdiely medzi Saudskou Arábiou a SAE. Tieto dve krajiny pritom v minulosti vytvorili regionálne spojenectvo. Skombinovali svoje finančné a vojenské sily v rámci boja proti konfliktu v Jemene a na presadzovanie moci inde. Spojené arabské emiráty sa však teraz stiahli z akcie v Jemene, zatiaľ čo Saudská Arábia sa snaží spochybniť dominantné postavenie SAE ako obchodného a turistického uzla regiónu.