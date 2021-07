Dočasnú ochranu využívalo v júni osem spoločností

dnes 11:01 -

Súdy v júni rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom a jednej spoločnosti ju predĺžili. Zároveň v uplynulom mesiaci nebola dočasná ochrana ukončená žiadnemu podnikateľskému subjektu. Koncom minulého mesiaca tak dočasnú ochranu využívalo osem podnikateľských subjektov, informoval správca úverových registrov, spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

„Z našich analýz vyplýva, že z týchto spoločností dve podnikajú v priemyselnej výrobe, dve v administratíve a podporných službách a rovnaký počet aj v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove. Jedna spoločnosť pôsobí v doprave a skladovaní a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie,“ spresnila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.

Najväčšou spoločnosťou pod súdnou ochranou je z hľadiska dosahovaného obratu firma Fortischem so sídlom v Novákoch a s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keď v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov. Tomuto podniku bola dočasná ochrana pred veriteľmi predĺžená.

Pod ochranu sa v júni dostalo Poľnohospodárske družstvo "Bukovina" so sídlom v obci Strelníky. To má podľa štatistického úradu od 20 do 24 zamestnancov a vykázalo v roku 2019 obrat 1,6 milióna eur. Poslednou z trojice firiem, ktorým súdy v júni dočasnú ochranu pred veriteľmi poskytli, je košická spoločnosť 4 Sale. Tá vlani pri tržbách necelých 28.000 eur vykázala stratu takmer 27.000 eur.