Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 26. týždni 2021:Brusel 28. júna - Európska komisia (EK) v pondelok vyplatila platby vo výške 800 miliónov eur v rámci ozdravného programu EÚ budúcej generácie (NGEU). Tieto platby cez nástroj REACT-EU smerujú do 41 národných a regionálnych programov v 16 členských štátoch - Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko a Švédsko. Iniciatíva REACT-EU má za cieľ uvoľniť celkom 47,5 miliardy eur z eurofondov pre členské štáty a regióny EÚ, ktoré boli najviac postihnuté koronakrízou.Brusel 29. júna - Európska komisia (EK) v utorok prostredníctvom svojej druhej finančnej transakcie pre ozdravný program po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU) získala 15 miliárd eur. Išlo o transakciu s dvoma tranžami, ktorá pozostávala z emisie päťročných dlhopisov vo výške 9 miliárd eur, splatných 6. júla 2026, a 30-ročných dlhopisov vo výške 6 miliárd eur, splatných 6. júla 2051.Paríž 30. júna - Ziskovosť bánk v Európskej únii sa v 1. kvartáli tohto roka zvýšila na 7-ročné maximum. Prispeli k tomu vyššie príjmy z obchodovania, ako aj fakt, že záťaž spojená s nesplácanými úvermi sa zmiernila. Informoval o tom v stredu vo svojej štvrťročnej správe Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).Londýn 1. júla - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny zrýchlila minulý mesiac na rekordnú úroveň. Informovala o tom spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v júni 63,4 bodu oproti májovej hodnote 63,1 bodu. Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny rastie už 12 mesiacov po sebe. Navyše revidovaný údaj za jún predstavuje najvyššie tempo rastu aktivity od začatia evidovania príslušných údajov v júni 1997.Luxemburg 1. júla - Nezamestnanosť v eurozóne klesla v máji pod 8 % a dostala sa na najnižšiu úroveň za posledný rok. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Miera nezamestnanosti v krajinách s jednotnou menou dosiahla po úprave o sezónne vplyvy v máji 7,9 % oproti aprílovej hodnote 8,1 %. Májová hodnota nezamestnanosti je tak najnižšia od mája minulého roka, v ktorom nezamestnanosť v eurozóne dosiahla 7,5 %. Washington 1. júla - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol viac, ako ekonómovia odhadovali. Prvýkrát za tri týždne sa pritom znova dostal pod hranicu 400.000 a dosiahol nové "pandemické" minimum.Washington 2. júla - Rast nových pracovných miest v USA nabral v júni tempo vďaka očkovaniu, ktoré umožnilo opätovné otváranie ekonomiky. To sa prejavilo najmä vo výraznom zvýšení zamestnanosti v ťažko postihnutom sektore pohostinstva, rekreácie a voľnočasových aktivít. Informovalo o tom v piatok ministerstvo práce USA.

Podľa predbežných údajov v júni 2021 vytvorila americká ekonomika 850.000 nových pracovných miest, najviac za 10 mesiacov. Ministerstvo práce v piatok zároveň uviedlo, že miera nezamestnanosti v júni nečakane stúpla, aj keď len mierne, na 5,9 % z májového 14-mesačného minima 5,8 %.