Jazdené autá zdraželi za prvý polrok aj o desať percent

Uvoľnenie protipandemických opatrení sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným záujmom o ojazdené automobily. Extrémny dopyt tlačí ceny niektorých modelov výrazne hore. K zvyšovaniu cien prispieva aj obmedzená výroba nových vozidiel v dôsledku nedostatku čipov a polovodičov, upozornila v piatok spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA auto a značku Mototechna. Cena niektorých najpredávanejších áut sa za prvý polrok zvýšila až o desatinu.

Aures analyzovala vývoj cien u päťročných ojazdených áut. „Ak sa pozrieme na TOP 5 ponúkaných modelov inzerovaných na celom slovenskom trhu, tak suverénne najvyšší nárast ceny za posledný polrok zaznamenal piaty najpredávanejší model Volkswagen Golf, kde stredná hodnota ceny päťročného vozidla vzrástla od januára o 1150 eur na súčasných 11.945 eur. Takto rapídny nárast ceny si nepamätáme," hovorí prevádzkový riaditeľ autocentier AAA Auto Petr Vaněček. Ceny podľa neho v najbližších mesiacoch ešte pravdepodobne mierne porastú.

V percentách je najvyšší nárast práve pri spomínanom modeli Volkswagen Golf, podobne je na tom aj Volkswagen Passat, ktorý je najčastejšie ponúkaný za 14.414 eur, pričom na začiatku roka to bolo 13.900 eur.

V Českej republike je najväčší cenový nárast pri modeli Škoda Rapid, u ktorého cena stúpla o deväť percent na súčasných v prepočte 8500 eur. Ešte v januári sa tento model predával o 700 eur lacnejšie. V Poľsku je situácia podobná, kde najobľúbenejší a dlhodobo najpredávanejší model na tamojšom trhu Opel Astra zdražel od januára o 6,5 % a aktuálne je najčastejšie ponúkaný v prepočte za 9160 eur. Zdraženie v Poľsku sa pohybuje v rozmedzí štyroch až siedmich percent v závislosti od konkrétneho modelu.

Zvýšenie cien päťročných, ale aj ďalších ojazdených áut, je aj dôsledkom dlho zatvorených hraníc so štátmi západnej Európy, odkiaľ sa v posledných rokoch bežne dovážalo okolo 14.500 áut mesačne. "Desiatky tisíc áut tak v súčasnosti v autobazároch chýbajú a sme závislí najmä na obchode s tuzemskými ojazdenými autami. Pre zákazníkov sú tuzemské jazdenky bezpečnejším variantom, pretože je u nich výrazne jednoduchšie dohľadať históriu daného vozidla, ale vzhľadom k vysokému dopytu vzrástli ich ceny,“ uviedol Vaněček. S postupným uvoľňovaním opatrení a rastúcim dovozom by sa však podľa neho mohli ceny do konca roka ustáliť.