Sulík: Nebudeme súhlasiť s vyššími daňami, je to kľúčová vec

"SaS nesúhlasí so zvýšenými daňami a súhlasiť nebude," zdôraznil Sulík. Chápe, že na stole je ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý by bolo vhodné zmeniť. Poukázal však na to, že v programovom vyhlásení vlády (PVV) je napísané, že sa prijmú opatrenia, aby nestúpalo daňovo-odvodové zaťaženie.



Preto strana navrhla do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti doplniť daňovú brzdu, teda záväzok, aby sa nezvyšovali dane. "Myslím si, že toto je obzvlášť aktuálne v čase, kedy nový minister financií má plány, ako napríklad zvýšiť DPH na 25 %, alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností a podobne, a toto je vec, ktorá, jednoducho, je pre nás neprijateľná," skonštatoval Sulík.

Poznamenal, že preto opakovane SaS ponúkla kompromis, že súhlasí so zmäkčením dlhovej brzdy výmenou za to, že do zákona sa dostane, že vláda nesmie zvýšiť celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Dodal, že to je konzistentný postoj strany.



Sulík zároveň priblížil, že doteraz o tom diskutoval s bývalým ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO), s ktorým k dohode nedošlo. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok (27. 4.) naznačil, že v prípade ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by mohli hľadať podporu aj u opozície. Sulík tvrdí, že by išlo o porušenie koaličnej dohody, ale myslí si, že k tomu nedôjde. "Pokiaľ prestanete dodržiavať pravidlá, tak sa ten spolok, ktorý je práve na tých pravidlách postavený, v tomto prípade je to naša koalícia, zákonite rozpadne," upozornil.



Zároveň informoval o tom, že pri hlasovaní o pláne obnovy na vláde sa zdržal. Dôvodom je spôsob, akým bol dokument predložený. Nesúhlasí totiž s tým, aby na hlasovanie dostali iné znenie, ako dostali na pripomienkovanie.