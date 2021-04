Greenwashing: Zelené fantazírovanie bitcoinových fanatikov

Zdroj: FTAlphaville

Celkom často sa v médiách objavuje veta, že ťažba bitcoinov, počítačové spracovanie, ktoré je potrebné na výrobu nových „mincí“, je energeticky náročnejšia ako napríklad .... (sem môžete vložiť čoraz väčšiu krajinu). Je to jeden z hlavných problémov, ktoré majú s bitcoinom kryptoskeptici.

V súčasnom svete hranice medzi pravdou a lžou nie sú nikdy jasne definované. Preto najlepším spôsobom, ako bojovať proti skepticizmu, je vytvoriť úplný nezmysel, ktorý by stál proti všeobecne prevládajúcej mienke. Či mu veríte alebo nie, je irelevantné. Klamstvá a pravdy nie sú diametrálne odlišné a preto sú zameniteľné. To, čo si vyberiete, jednoducho závisí od toho, na ktorej strane ste, ku ktorému názoru sa prikláňate.

Ale späť k problematike bitcoinov a životného prostredia. Pozrime sa, čo o tom hovorí najnovší „výskum“ fondu ARK Invest a platobnej spoločnosti Square. Pod názvom „Bitcoin je kľúčom k bohatej budúcnosti čistej energie“ prináša argumenty, aké by ste možno nečakali. Skúša ospravedlniť šialenú energetickú náročnosť ťažby bitcoinov. Prečo? Pretože obidve entity sú úzko prepojené s touto oblasťou. Potrebujú, a) mať zo seba lepší pocit, b) zabrániť odlivu investorov z oblasti kryptomien z dôvodu, že by im energetická náročnosť ťažby mohla vadiť.

Druhá spoločnosť, ARK Invest, predpovedá, že ekonomický dopad blockchainu môže byť od roku 2019 rovnako významný ako zmeny, ktoré priniesla ľudstvu elektrina. Samozrejme, ponúka investovanie do kryptomeny ako jednu zo svojich alternatívnych stratégií. Takže obe spoločnosti sú do biznisu zainteresované.

Poďme si teda povedať, ako znie ich argument, prečo sú bitcoiny kľúčom k budúcnosti čistej energie?

Bitcoinoví ťažiari sú jedineční kupci energie v tom, že ich spotreba je vysoko flexibilná a ľahko prerušiteľná. Poskytujú platby v globálne likvidnej kryptomene a sú úplne nezávislí od umiestnenia, vyžadujú iba pripojenie na internet. Tieto kombinované kvality tvoria mimoriadne aktívum, kupca energie poslednej inštancie, ktorého je možné v jedinom okamihu zapnúť alebo vypnúť kdekoľvek na svete.

Rozoberme si to. Zelené zdroje, ako je slnečná energia a vietor, vytvárajú viac energie cez deň ako v noci, keď je po elektrine väčší dopyt. Táto energia musí niekam ísť, takže bitcoinoví ťažiari by mohli pomôcť dopytu ako kupujúci, v krajnom prípade, keď niet inej, výhodnejšej možnosti ju využiť. V publikácii je predstavené, že popri ukladaní energie do batérií, predstavuje ťažba bitcoinov riešenie prebytočnej energie. Ďalej sa tam píše, že ak ceny slnečnej a veternej energie budú naďalej klesať, bitcoiny by sa v budúcnosti mohli energeticky pokryť výhradne z obnoviteľnej energie.





Kľúčovým slovom je „predstava“, pretože v skutočnosti je ťažba bitcoinov dosť značným znečisťovateľom. Odhaduje sa, že 72 percent ťažby bitcoinov je sústredených v Číne, kde sa takmer dve tretiny všetkej elektriny vyrábajú v uhoľných elektrárňach, uvádza sa v nedávnej správe Bank of America. V skutočnosti sa ťažbu kryptomeny využíva uhoľná energia až v takej miere, že keď cez víkend došlo k zaplaveniu a odstaveniu jednej uhoľnej bane v provincii Sin-ťiang, jedna tretina výpočtového výkonu na ťažbu bitcoinov prešla do offline režimu.

Spoločnosti ARK Invest a Square tiež nerozumejú základnému problému ohľadom obnoviteľných zdrojov. To, čo popisujú ako nedostatok dopytu po prebytočnej energii, nie je v skutočnosti slabý dopyt, ale nákladný prenos tejto prebytočnej energie do časových období, keď je skutočne potrebná. Samotné pridanie bitcoinových ťažiarov do rovnice na absorbovanie prebytočnej energie nerieši daný problém: nedostatok energie v čase.

Problémom tohto druhu „výskumu“ je, že je plný bizarných a nepodložených tvrdení, skoro každá veta si vyžaduje individuálne vysvetlenie. Nakoniec budete musieť vypracovať rovnako rozsiahlu správu, aby ste poukázali, v čom všetkom sa autori mýlia. Napríklad tvrdenie spoločnosti ARK, že „spoločnosti zaoberajúce sa manažmentom energetiky, ktoré sa špecializujú na skladovanie a ťažbu, môžu vytvoriť softvér, ktorý v reálnom čase rozhodne o najlepšom použití pre novovytvorenú elektrinu: či ju použiť, uložiť, alebo využiť na ťažbu kryptomeny.“ Aj toto je asi len predstava, ktoré spoločnosti na správu energie ťažia bitcoiny? Kto by im poskytol kapitál na financovanie? Boli by výnosy dostatočné pre investorov? Hodilo by sa to do ich mandátu ESG s environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadením na vysokej úrovni? A to je iba jedna veta!

Takéto dokumenty treba čítať s prihliadaním na autora, vytvorila ho skupina ľudí, ktorých mená sú spojené s triedou deštruktívnych aktív. Nie je to nič iné ako „greenwashing“.