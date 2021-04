Bitcoiny z ropného vrtu

Zdroj: OilPrice.com

Spaľovanie plynu je vedľajší produkt pri ťažbe ropy a frakovaní. Tieto horáky produkujú v súčasnosti asi jedno percento globálnych emisií uhlíka. Plyn sa spaľuje v mieste vrtu namiesto toho, aby sa využíval ako zdroj energie, pretože je to nerentabilné. Alternatívnou možnosťou je jednoduché odvetranie plynu do atmosféry, pričom sa uvoľní metán a pridá sa k škodlivým skleníkovým plynom, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.

Niekoľko spoločností však žiada, aby sa v nasledujúcom desaťročí ukončilo spaľovanie plynu, a hľadajú iné spôsoby využitia tejto energie.

Ťažiari bitcoinov si uvedomili, že tento plyn môže byť skvelým zdrojom energie pre malé prenosné dátové centrá na kryptomeny. Jedným z najväčších problémov, s ktorými sa producenti digitálnych mien musia vyrovnať, je vysoká cena elektriny, ktorá je potrebná na výrobu meny. Ak sa však dá táto energia získať lacnejšie z produktu, ktorý by sa inak nepoužil, mohla by predstavovať dokonalé riešenie pre obe priemyselné odvetvia.

V roku 2019 sa predpokladalo, že bitcoin vyžaduje na ťažbu viac energie ako celé Švajčiarsko. Tento údaj sa zvýšil v roku 2020 a odhaduje sa, že bitcoinová sieť spotrebuje okolo 80 terawatthodín ročne.

Kolísajúca cena bitcoinu a pandémia Covid-19 ale ropné spoločnosti odradili od takéhoto riešenia. Až doteraz. Bitcoin sa nezdal byť životaschopnou dlhodobou možnosťou kvôli svojej volatilite, najmä keď budúcnosť ropy vlani vyzerala celkom bezútešne. Zatiaľ čo niektoré spoločnosti sa rozhodli vyskúšať program spaľovania plynu a využiť ho v prospech bitcoinu už v roku 2019, boli to len výnimky, často prehliadané riešenie v porovnaní so spaľovaním a vypúšťaním do odvzdušia.





Sergii Gerasymovych, majiteľ spoločnosti na ťažbu bitcoinov, EZ Blockchain, sa pred niekoľkými rokmi obrátil v tejto súvislosti na ropné a plynárenské spoločnosti. Ale bezvýsledne. „Podmienky na trhu sa zmenili,“ vysvetlil. „Teraz nám každá ropná a plynárenská spoločnosť, s ktorou sme sa spojili v roku 2018, volá späť, pretože vidí, že bitcoin zarába veľa peňazí.“

Bitcoin sa stáva čoraz atraktívnejším pre spoločnosti, ktoré sa chcú modernizovať a prejsť na digitálnu technológiu, pričom sa cena digitálnej meny sa za posledný rok zdvojnásobila, a to aj napriek prepandemickému prepadu.

EZ blockchain nedávno zriadil päť datacentier na ťažbu bitcoinov v lokalitách na ťažbu bridlicovej ropy. Najnovšie v Utahu s nezávislou plynárenskou spoločnosťou Wesco Operating Inc. Medzi ďalšie spoločnosti využívajúce inovatívne riešenie patrí Crusoe Energy Systems Inc., ktorá zaviedla nízkonákladový Program Flare Mitigation s bitcoinovými spoločnosťami na uvedenie 20 dátových centier do činnosti.

Túto príležitosť si najnovšie všímajú aj ďalšie krajiny, pričom podobné projekty vyvíjali aj ruské spoločnosti. V januári ruský štátny ropný gigant Gazprom Neft ohlásil úspešný pilotný projekt využívajúci plyn, ktorý by sa inak spaľoval, na výrobu elektriny na ťažbu kryptomeny na sibírskom vrtnom mieste. Vekus bol prvou ruskou kryptomenovou spoločnosťou, ktorá využila takýto zdroj energie pre ťažbu digitálnych mien. Spoločnosť Vekus pomocou prepravného kontajnera demonštrovala potenciál umiestnenia kryptobaní na digitálnu menu priamo na ropné a plynové náleziská po celej krajine. „Vekus neustále hľadá spoľahlivé zdroje lacnej elektriny. S radosťou sme reagovali na návrh spoločnosti Gazprom Neft podieľať sa na pilotnom projekte na jednom z jej ťažobných polí,“ uviedol pre Bitcoin.com finančný riaditeľ spoločnosti Vekus Jurij Kudryashlov. K testu došlo na vrtnom mieste, kde má Gazprom Neft aj vlastnú elektráreň. Vekus tu pristavila kontajner so 150 jednotkami Antminer S9 ASIC a za jeden mesiac vyťažili 1,8 bitcoinu s použitím 49 500 metrov kubických plynu, uvádza sa vo vyhlásení Gazprom Neft, s tým, že spoločnopsť plánuje rozšíriť ťažobnú farmu a získať viac klientov ASIC, ako aj ďalších dodávateľov ako je Vekus.

Rusko má na svojom území najviac horákov, za ním nasleduje Irak, USA a Irán, ktoré v rokoch 2017 - 2019 predstavovali celkovo 45 percent trhu svetových plynových palív.

Ostatné spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami by mohli uzatvárať podobné dohody s ropnými a plynárenskými spoločnosťami, čo by mohlo z dlhodobého hľadiska urobiť digitálne meny udržateľnejšími, pretože náklady na elektrinu v súčasnosti tvoria väčšinu ich výrobných nákladov.

Ak ropné a plynárenské spoločnosti budú aj naďalej pociťovať rastúci tlak zo strany regulačných orgánov a vlád, aby v nadchádzajúcom desaťročí obmedzili svoje emisie uhlíka, Bitcoin-for-gas by mohlo ponúknuť jednoduché riešenie na ukončenie spaľovania a vypúšťania škodlivých plynov do ovzdušia.