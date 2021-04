Go Sharing začal vo Viedni ponúkať elektrické mopedy

dnes 12:01 -

Spoločnosť Go Sharing spustila vo Viedni službu zdieľania elektrických mopedov, spočiatku bude k dispozícii 200 mopedov, do konca roka ich má byť 500. Záujemca o službu musí pred prvou jazdou nahrať do systému svoj vodičský preukaz. Používanie ochrannej helmy je povinné, dve helmy univerzálnej veľkosti sa nachádzajú v kufríku mopedu.

Elektrické mopedy majú najvyššiu rýchlosť 45 kilometrov za hodinu a dojazd zhruba 70 kilometrov. Náklady dosahujú 0,23 až 0,29 eura za minútu.

Spočiatku budú mopedy dostupné len v širšom centre Viedne a nebudú existovať žiadne pevné stanoviská, čiže bude možné zobrať a odstaviť moped kdekoľvek na ulici. Priemerná cesta k najbližšiemu mopedu by mala byť tri minúty. Go Sharing plánuje aj spoluprácu s firmami a komunitami v podobnom štýle, ako spolupracujú sharingové firmy s hotelmi v Holandsku.

"Viedeň má dobrú sieť verejnej dopravy, no v meste je ešte stále veľa áut," cituje agentúra APA manažéra Go Sharing pre Rakúsko Davida Jauernika. Elektrinu pre nabíjanie mopedov bude poskytovať viedenská spoločnosť Wien Energy, podľa Jauernika pôjde o energiu z obnoviteľných zdrojov. Firma chce v budúcnosti ponúkať vo Viedni aj elektrické bicykle.