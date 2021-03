Blinken po príchode na rokovania NATO kritizoval projekt ropovodu Severný prúd 2

dnes 14:31 -

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken využil v utorok svoju prvú návštevu Bruselu aj na to, aby vyvinul tlak na Nemecko, aby zrušilo plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2). V tejto súvislosti pohrozil novými sankciami pre podniky, ktoré sa zúčastňujú na výstavbe sporného plynovodu z Ruska do Nemecka. Uviedla to tlačová agentúra DPA.

Blinken ešte pred začiatkom dvojdňových rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli pripomenul, že nový americký prezident Joe Biden veľmi jasne povedal, že plynovod Severný prúd 2 je "zlý nápad, zlý pre Európu a zlý pre Spojené štáty".

Šéf americkej diplomacie dodal, že pobyt v Bruseli chce využiť na rozhovor so svojím nemeckým rezortným kolegom Heikom Maasom, ktorý sa bude týkať už takmer dokončeného projektu výstavby plynovodu. Dokončenie výstavby potrubia brzdia práve sankcie USA.

Blinken varoval podniky zapojené do výstavby tohto plynovodu, že americký zákon prijatý v roku 2019 umožňuje uvalenie sankcií voči spoločnostiam, ktoré sa na tomto projekte podieľajú.

DPA pripomenula stanovisko americkej strany, podľa ktorej plynovod Severný prúd 2, ktorý má každý rok prepraviť okolo 55 miliárd kubických metrov zemného plynu z Ruska do Nemecka, povedie k príliš veľkej závislosti Európy od ruských energetických dodávok. Na druhej strane však priaznivci dokončenia plynovodu obviňujú USA zo zištných dôvodov, lebo za marením tohto projektu vnímajú úsilie zvýšiť predaj amerického skvapalneného plynu v Európe.

Blinken má okrem rokovaní s diplomatmi členských krajín NATO na programe aj stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.