Polovica Európanov víta predstavu technologického vylepšenia ľudí

dnes 9:46 -

Skoro polovica Európanov (49 %) je nadšená alebo optimistická pri pohľade na budúcnosť spoločnosti, ktorá zahŕňa aj ľudí s technologickými vylepšeniami. Vyplýva to z celoeurópskeho prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Zo štúdie tiež vyplynulo, že nedostatok porozumenia týkajúceho sa vylepšovania schopností človeka technológiami môže brzdiť budúci vývoj.

Okolo 46 % Európanov je presvedčených, že ľudia by mali mať slobodnú možnosť voľby vylepšiť si vlastné telo technológiami, avšak mnohí majú obavy z dlhodobého spoločenského vplyvu týchto technológií. Prieskum rátal s dvomi typmi vylepšení schopností človeka využitím technológie – zo zdravotných dôvodov, napríklad použitie bionickej končatiny, alebo z vlastného rozhodnutia, napríklad vložením čipov vysokofrekvenčnej identifikácie.

Na prieskume sa zúčastnilo 6500 respondentov zo siedmich európskych krajín. Iba 12 % Európanov by bolo proti práci s technologicky vylepšenou osobou, a to z dôvodu neférovej výhody. Ďalších 39 % vyjadrilo obavy, že vylepšenie človeka by mohlo viesť buď k budúcej sociálnej nerovnosti, alebo konfliktu. Celkovo však skoro polovica reagovala optimisticky.

Viac ako polovica respondentov tvrdí, že sa s technologickými vylepšeniami ľudí už stretla. Zhruba 45 % Európanov by nemalo problém ísť na schôdzku s niekým, kto takéto vylepšenie má, a 5,5 % respondentov uviedlo, že už s takouto osobou randili. Okolo tretiny respondentov uviedlo, že takýchto ľudí akceptovali vždy a 17 % hovorí, že ich v súčasnosti akceptuje vo vyššej miere ako pred desiatimi rokmi.

V prípade vylepšenia tela zo zdravotných dôvodov (bionická končatina) najväčšiu akceptáciu prejavili ľudia v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ ide o dobrovoľné vylepšenie, čiže z vlastného rozhodnutia, respondenti v Portugalsku (56 %) a Španielsku (51 %) sa zas najviac prikláňajú k názoru, že ľudia sú pánmi svojho tela a preto je na ich rozhodnutí, ako s ním naložia. Najmenej s týmto výrokom súhlasia vo Veľkej Británii (36 %). Takmer traja z desiatich (29,5 %) Európanov by podporilo člena rodiny, ktorý by sa rozhodol pre technologické vylepšenie svojho tela, pričom najväčšiu podporu prejavili Portugalci (46 %) a najmenej Francúzi (19 %).

Iba 16,5 % Európanov považuje technologické vylepšenie človeka na základe vlastného rozhodnutia za "čudné", kým takmer štvrtina to považuje za "odvážne". Len niečo vyše štvrtiny Európanov (27 %) si myslí, že ľudia s technologickými vylepšeniami by mali mať špeciálne zastúpenie na vládnej úrovni v porovnaní so 41 %, ktorí sú proti tejto myšlienke.