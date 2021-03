Neopovrhujme predajom na krátko, často je len nesprávne pochopený

Zdroj: thehill

Foto: SITA/AP;TASR/AP;getty images

dnes 0:35 -

Predaj na krátko je základnou stratégiou obchodovania. V skratke to znamená, že predáme aj akcie, ktoré nemáme. Ak predpokladáme, že trh poklesne, akcie si požičiame a tie predáme. V prípade, že cena akcií skutočne poklesne, dokážeme si akcie kúpiť naspäť lacnejšie a tie potom vrátime.



Nízke sadzby, vládne stimuly a najnovšie aj celá armáda retailových investorov spôsobili, že akciový trh sa dostal na nové maximá a pridal miliardy na trhovej kapitalizácii nostalgickým a predtým nemilovaným firmám, ako sú GameStop, Nokia a Blackberry.

Trhové správanie sa ukázalo ako úplne nepredvídateľné, niekedy zdanlivo oddelené od základných inštrumentov. Napríklad pokus „stlačiť“ obchodníkov v short pozícii spôsobil, že GameStop, trvale nerentabilný kamenný maloobchod, sa razom stal jednou z najdrahších spoločností na svete, stokrát drahšou ako Tesla. Nebývalá rally GameStop, vedená légiou retailových investorov a niektorými hedžovými fondmi, vyšla krátkych predajcov až na 13 miliárd dolárov.





Toto poškodzovanie krátkych predajcov ale nemá dopad len na ich súvahy. Musia sa vyrovnať celému radu atakov, od neškodných vtipov, ako sú tie z pera Elona Muska, cez falošné účty na on-line zoznamke Tinder, až po tie závažnejšie ako sú vyhrážanie sa smrťou, obťažovanie a cielené hackerské útoky. Práve tie boli dôvodom, prečo nakoniec neslávne známy predajca na krátko zmenil svoj obchodný model a upustil od shortovania akcií.

Predajcovia nakrátko sú nepopulárnou skupinou, čo z nich robí ľahký cieľ pre regulačné orgány a tvorcov politík. Po fiasku GameStop šla republikánka Maxine Watersová tak ďaleko, že vinu za turbulencie na trhu zvalila na predajcov cenných papierov na krátko. „Musí sa zastaviť dravý predaj nakrátko na úkor ostatných investorov,“ vyhlásila. Takýto sentiment zdieľajú aj iní tvorcovia politík pričom práve počas kríz často obviňujú predajcov na krátko. Vo väčšine hlavných ekonomík boli v určitom okamihu prijaté zákazy alebo obmedzenia predaja na krátko. Tvorcovia politík tvrdia, že predaj na krátko zvyšuje volatilitu a ohrozuje stabilitu trhu.





Tieto obvinenia sú ale úplne scestné. Predajcovia cenných papierov na krátko zohrávajú pri podpore fungovania trhu zásadnú úlohu. Od stráženia trhov a varovania investorov pred možnými podvodmi až po podporu procesu zisťovania cien starostlivým preskúmaním finančných výkazov a ocenení spoločností. Jednoducho zohrávajú viditeľnú úlohu pri udržiavaní čestných cien. Sú to naopak reštrikcie voči predajcom na krátko, ktoré namiesto stabilizácie trhov prispievajú k ich volatilite.

Obmedzenia krátkeho predaja tvorcami politík vedú k veľkým cenovým výkyvom na trhu, zníženiu likvidity a zvýšeniu nákladov na obchodovanie, čo sťažuje schopnosť investorov oceňovať aktíva v obdobiach vysokej neistoty.

Zákaz krátkych predajov by bol pre investorov katastrofou.

Už viac ako desať rokov, ktoré viedli k zákazu krátkeho predaja akcií Wirecard nemeckými regulačnými orgánmi, zverejnili o nej krátki predajcovia nespočetné množstvo správ, ktoré odhaľovali obvinenia z podvodov a nečestných obchodných praktík. Wirecard, často s podporou regulačných orgánov, agresívne vyvracala tieto informácie, nebrala do úvahy aktivistických investorov ani zaisťovacie fondy, a cena akcií sa neustále zvyšovala. V istom okamihu Wirecard dokonca rokovala o získaní Deutsche Bank, pričom sa mohla pochváliť trhovou kapitalizáciou zodpovedajúcou trhovej kapitalizácii banky v hodnote 1,4 bilióna dolárov. Dohoda sa nakoniec nikdy neuskutočnila. Bolo to z veľkej časti spôsobené odhalením chýbajúcej hotovosti audítormi vo výške 2,2 miliárd dolárov a systematickými podvodmi vedúcich pracovníkov spoločnosti Wirecard. Navrhovaná dohoda bola pravdepodobne pokusom o utajenie, pričom lídri Wirecard dúfali, že nad chýbajúcimi peniazmi sa po fúzii len mávne rukou. Skončilo to tak, že investori Wirecard, vrátane niekoľkých veľkých dôchodkových fondov, prišli o miliardy, keď sa spoločnosť dostala do platobnej neschopnosti. Zdroj blízky rozhovorom s veriteľmi povedal, že hoci mala spoločnosť zdravé jadro, približne dve tretiny jej tržieb v účtovníctve boli falošné, umelo nafúknuté.





Wirecard nie je jediným príkladom, kedy sa predajcom na krátko podarilo vypátrať podvody skôr, než na to prišli regulačné orgány, audítori, či verejnosť. V jednej štúdii vedcov z obchodnej školy HEC až 50 percent spoločností, na ktoré sa zameriavala vzorka krátkych predajcov, skrachovala, alebo skončila svoju činnosť. Od rozpoznávania sfalšovaných údajov o predaji vo výške stoviek miliónov dolárov až po odhalenie rozsiahlych podvodov čínskych spoločností zameraných na amerických investorov, dosiahli krátki predajcovia úctyhodné výsledky, ktoré dokazujú, že trh občas profituje z určitého skepticizmu. V konečnom dôsledku obchodný model krátkeho predaja závisí od dôveryhodnosti. Bez poskytnutia presvedčivých dôkazov a rétoriky by mali výskumné správy a zverejnenia informácií od predajcoch cenných papierov na krátko len malú váhu. Z tohto dôvodu je vysoký záujem predajcov na krátko často znakom toho, že niečo nie je v poriadku.





Predaj nakrátko je dnes neatraktívny. Nemali by sme však zabúdať na výhody, ktoré prináša. Pridáva zdravú mieru kontroly a skepticizmu k potenciálu zisku. V prípade GameStop by sme nemali obviňovať predajcov na krátko z toho, že sú na nesprávnej strane zlej stávky. Zostala im bezprecedentná strata, ktorá vyústila do prevodu miliárd na účty mnohých (neskúsených) retailových investorov. Namiesto toho by sme mali oceniť nepochopeného krátkeho predajcu, ktorý napriek neutíchajúcej nenávisti a kontrole naďalej odoláva protivetru v nádeji, že pri ďalšom odhalenom podvode, si dokáže pripísať zaslúžené zisky.