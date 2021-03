EK: Musíme podporiť začínajúce firmy, aby sme dobehli technologický pokrok v USA a Číne

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 14:35 -

Technologické startupy v Európe už dlhodobo požadujú reformy, ktoré im pomôžu v rozkvete a pomôžu dobehnúť USA a Čínu, v ktorých sa zrodili najväčšie digitálne spoločnosti na svete. V USA sú to Google, Facebook, Apple, Amazon a mnoho ďalších, zatiaľ čo v Číne sú to Alibaba, Tencent, Huawei a Xiaomi. Všetky tieto firmy sú podstatne väčšie ako najväčšie európske technologické spoločnosti.

Európska komisia, výkonná zložka EÚ, navrhla v piatok nový súbor start-up štandardov, ktoré majú členské štáty prijať, aby sme mohli dohnať USA a Čínu. Doteraz sa k tomuto rámcu prihlásilo 25 krajín z celej Európy, zatiaľ tak ešte neurobili Maďarsko, Bulharsko a Chorvátsko. Od tých, ktorí sa prihlásili k štandardom, sa teraz bude očakávať, že časom zmenia nastavenie svojich pravidiel.

„Potrebujeme viac start-upov v Európe, z ktorých rýchlo vyrastú inovatívne malé a stredné podniky a ktoré sa nakoniec rozšíria na veľké úspešné korporácie, ktoré prispejú k digitálnej suverenite a strategickej autonómii Európy,“ uvádza norma Start-up Nations. „Za týmto účelom potrebujú start-upy v každej časti EÚ priaznivé a spravodlivé podmienky na to, aby mohli rásť v každej etape svojho životného cyklu.“





Jednou z klľúčových, je v Európe otázka zamestnaneckých akcií, ktoré dávajú zamestnancom možnosť vlastniť kúsok svojej spoločnosti. Norma Start-up Nations hovorí, že opcie na zamestnanecké akcie by nemali podliehať dani z kapitálových výnosov, kým nebudú vyplatené a že začínajúcim podnikom by malo byť umožnené vydávať opcie na zamestnanecké akcie s hlasovacím právom. Minulý rok Nemecko uviedlo, že zavedie nové právne predpisy o opciách na akcie, ako aj ďalšie reformy na stimuláciu investícií do technologického odvetvia v krajine. „Na začiatku mohlo dôjsť k určitému podráždeniu pozícií zo strany Nemecka, ale to ukazuje, že toto je skutočne dobrá iniciatíva, pretože nám pomohla vo vláde poraziť aj tieto príliš byrokratické sily,“ uviedol Thomas Jarzombek, nemecký komisár spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky pre digitálny priemysel a začínajúce podniky. Aj Francúzsko sa snaží vylepšiť politiku opcií na akcie pre začínajúcich zamestnancov.

Tento návrh Komisie uvítalo niekoľko európskych vedúcich pracovníkov a investorov v oblasti rizikového kapitálu.

Hanno Renner, generálny riaditeľ a zakladateľ nemeckého personálneho softvéru Unicorn Personio, uviedol, že Európa potrebuje „efektívne politiky pre start-upy - hlavne tie, ktoré upravujú vlastníctvo zamestnancov - aby umožnili startupom prilákať najlepšie talenty z celého sveta“. Partner spoločnosti Index Ventures, Martin Mignot, vyzval na harmonizáciu začiatočných politík v celej Európe a uviedol, že norma EÚ pre začínajúce firmy je „krokom správnym smerom“. Mignot pre televíziu CNBC uviedol, že „je nevyhnutné, aby sa tieto záväzky urýchlene zmenili na legislatívu ... sme pripravení podporiť vlády pri ich postupe k implementácii.“

Podľa správy spoločnosti Atomico, ktorá sa venuje rizikovému kapitálu, európske start-upy v minulom roku získali financovanie vo výške viac ako 41 miliárd dolárov, čím vytvorili nový rekord v oblasti ročných investícií do technológií a zabránili ničivým ekonomickým dopadom pandémie koronavírusu.