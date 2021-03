Vakcinácia napreduje, ekonomiky rastú. Týždeň vo svete  

Zdroj: across

ECB zrýchli nákup dlhopisov

Európska centrálna banka sa na svojom zasadnutí vyjadrila, že krátkodobo zrýchli nákup štátnych dlhopisov. Zareagovala tak na rast ich výnosov v posledných týždňoch. Nezmenila však celkový objem stimulov. Ten sa má do marca 2022 vyšplhať na 1 850 mld. eur a ak si to ekonomická situácia bude vyžadovať, môže sa program pomoci predĺžiť. Základné úrokové sadzby ostanú nezmenené minimálne do konca roka 2023. To znamená, že dlžníci sa budú môcť naďalej relatívne lacno financovať. Centrálna banka očakáva v najbližších mesiacoch vyšší rast inflácie, a to hneď z troch dôvodov. Jedným sú vyššie ceny ropy, druhým je nízka medziročná báza a tretím je otváranie ekonomík a rozširovanie hospodárskej aktivity.

Peniaze do škôl aj na cestovný ruch

Tento týždeň bol schválený Bidenov balíček pomoci, z ktorého má 130 mld. USD putovať školám. Tie majú vytvoriť bezpečnejšie podmienky pre študentov na ich opätovný návrat do lavíc. Ďalších 350 mld. USD pôjde najviac zasiahnutému cestovnému ruchu. Z uvedeného balíčka príde tento víkend 1 400 dolárov každému občanovi v USA z nižšej a strednej vrstvy, čo má podporiť domácu spotrebu. Ďalšia časť bude využitá na dlhodobé a infraštruktúrne projekty. Ekonomické predikcie hovoria, že Bidenov plán pomoci naštartuje v roku 2021 americkú ekonomiku k rastu HDP na úrovni 7 %. Išlo by o najvýraznejší ročný prírastok od osemdesiatych rokov minulého storočia. „Zlé jazyky“ sa však obávajú, že rast môže byť prehnane rýchly a povedie k vyššej inflácii.

Fed naznačí ďalší vývoj

V utorok zverejnia maloobchodné tržby zo Spojených štátov, ktoré by mali medzimesačne poklesnúť. Najmä kvôli vytrateniu efektu jednorazových šekov, ktoré Američania spotrebovali minulý mesiac. V stredu nás čaká zasadnutie Fedu, kde budú zverejnené kvartálne ekonomické projekcie. Tie by mohli naznačiť vývoj ekonomiky v najbližších mesiacoch. Neočakáva sa zmena politiky ani navyšovanie stimulov.