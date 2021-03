Môžete mať nižšiu spotrebu elektriny aj keď teraz trávite viac času doma?

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:37 -

Zníženie nekontrolovanej spotreby je zodpovednosťou každého. Začíname si viac uvedomovať, ako plytvanie energiou ovplyvňuje našu súčasnosť aj našu budúcnosť. Spotreba elektrickej energie sa počas pandémie zvýšila a je nevyhnutné pristúpiť k efektívnej spotrebe. Práca z domu znamená vyššiu spotrebu, preto musíme prijať určité opatrenia na optimalizáciu, aby sa účet zbytočne nezvyšoval.

Kontrola zariadení

Spotreba rastie, keď sa výkon nekontrolovateľne zvýši. Z tohto dôvodu musia byť kotly, ohrievače a akékoľvek ďalšie zariadenia na výrobu tepla v optimálnom stave. Absolvovanie revízií odporúčaných výrobcom a údržba zariadenia pomáha spotrebu znižovať.

Plánovanie prácovného času

Práca z domu sa môže zmeniť na nekonečné hodiny. Dodržiavanie harmonogramu, ktorý by bol za normálnych okolností na pracovisku, pomáha naplánovať a optimalizovať spotrebu. Oblečte sa rovnako, ako keby ste išli do práce mimo domu. Tepelná pohoda odevu znižuje potrebu kúrenia a umožňuje vám byť v príjemnom prostredí bez toho, aby sa vyžadovala väčšia spotreba. Na konci pracovného dňa, tak ako v kancelárii, vypnite všetko vybavenie: počítače, nabíjačky, malé spotrebiče. Spotrebiče v stand by režime spotrebúvajú energiu aj v režime nečinnosti. Musíte ich úplne vypnúť, ak ich už nebude používať. Vyhnete sa tak dlhej neúmyselnej spotrebe.





Efektívne a racionálne osvetlenie

LED žiarovky nie sú žiadnou novinkou, šetria energiu a sú dobrou investíciou, pretože majú dlhšiu životnosť a nižšiu spotrebu ako tradičné žiarovky. Napriek tomu ešte v mnohých domácnostiach vidíme klasiku, alebo halogén. Je lepšie každú izbu rozsvietiť a zhasnúť podľa toho, či sa používa alebo nie. Nechať zasvietené v prázdnych priestoroch môže prinášať pocit bezpečia a tepla, ale tiež zvyšuje spotrebu. Prirodzené osvetlenie by sa malo využívať na maximum. Počas slnečného dňa si zatiahnite závesy a rolety ale umelé svetlo využívajte len ak už slnko zašlo. Domáca automatizácia môže byť skvelým nástrojom na úsporu energie. Domáci asistenti ako Alexa alebo Google Home vám môžu pomôcť naplánovať a vypnúť domáce spotrebiče.





Nutné vetranie

Výmena vzduchu zaručuje zdravé životné prostredie, súčasná situácia pandémie núti vetrať interiéry častejšie ako kedykoľvek predtým. Vstup vonkajšieho vzduchu znižuje riziko nákazy, ale keď je vonku okolo nuly, je dôležité kombinovať bezpečnosť a úspory. Aby ste sa vyhli tepelným stratám, snažte sa zabezpečiť, aby sa vetranie nezhodovalo s časom najväčšej spotreby tepla. Okná je vhodnejšie otvárať na kratšie obdobia, častejšie intenzívne, krátke vetranie, má najlepšiu účinnosť.

Naučte sa používať aj náročnejšie vybavenie

Spotrebiče ako rúra, umývačka riadu alebo sušička bielizne spotrebujú veľa energie za krátky čas. Z tohto dôvodu je lepšie ich používať v ekologických programoch a pri plnom naplnení, aby sa časy a úroveň spotreby neprimerane nezvyšovali. Je lepšie, aby tieto zariadenia boli v kategórii A, hoci sú v zásade drahšie, ich nižšia spotreba elektrickej energie cenovku kompenzuje. Varenie v kuchyni vytvára tepelný zisk v týchto priestoroch, pri nastavení kúrenia by sa na to nemalo zabúdať.







Investujte do okien

Teplo môže uniknúť cez všetky škáry a medzery. Investície do nových okien zabezpečia tepelný komfort a optimalizáciu spotreby. Viackomorové profily a trojsklo sú už štandardom, cez takéto okná je únik energie minimalizovaný. Použité rolety či závesy zabraňujú odvádzaniu tepla po západe slnka.

Pred uzavretím zmluvy o dodávke elektriny si preštudujte spotrebu

Rôzni dodávatelia energie majú plány sporenia a pomôžu s nastavením paušálnych platieb. Aby ste si dokázali nájsť pre vás tie najlepšie zmluvné podmienky, musíte mať dobre preštudovanú svoju spotrebu. Zmluvná energia niekedy generuje fixné náklady nad rámec toho, čo je nevyhnutné. Ak sa tento faktor upraví, účet môže vyzerať na konci mesiace celkom inak.







Toto je len niekoľko základných rád, ktoré sa môžu prejaviť na konkrétnych úsporách. Predĺženie času tráveného v domácich podmienkach nemusí automaticky dostať spotrebu mimo kontroly. Optimalizácia, regulácia a prispôsobenie potreby energie a denných návykov sa už v krátkom čase odrazí na účte za spotrebovanú energiu.