Balík stimulov chudobu nezníži, skôr naopak

Zdroj: pomp.substack

Foto: getty images

dnes 0:39 -

V stimulačných balíkoch sa vláda snaží adresne pomôcť tým, ktorých pandémia zasiahla najviac. Napríklad odkladom splátok, znížením nájmu, či rôznych príspevkov. Pomoc zamestnávateľom (kurzarbeit), SOS dotácia, Covid príplatok atď. Stimulačný balík jasne kategorizuje ľudí, ktorí sú oprávnení podporu získať. Prax ale ukázala, že štát zadržuje peniaze tým, ktorí ich na prežitie potrebujú. Na istý čas museli zostať všetci sedieť doma a potom sme im poslali peniaze (v tom lepšom prípade). Bola to však len slabá náplasť. Ekonómovia sa obávajú, že odstávky spojené s pandémiou vyradili milióny ľudí z pracovného trhu. Kríza zasiahla najmä menej vzdelaných zamestnancov, ktorí s väčšou pravdepodobnosťou pracujú napríklad v sektore gastro. Nožnice majetkovej nerovnosti sa otvárajú, najhoršie znášajú dopady pandémie osoby s nízkym príjmom, mnoho domácností sa ocitlo v neistej situácii. Indexy akciových trhov pomáhajú bohatým. Koľkí z nás ale obchodujú na burze?

Takže aj keď štatisticky rastie osobný príjem a miera osobných úspor, neznamená to, že sa priepasť v nerovnosti bohatstva zmenšuje. Ľudia zabúdajú na to, koľko bohatstva má percento najbohatších a koľko ľudí má iba dlhy. V tomto pohľade nezáleží na tom, koľko stimulov im pošlete, nevytrhne ich to z hroznej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Každé peniaze predstavujú pomoc, ale chudoba sa tým neznižuje. A do toho ešte vstupuje inflácia. Prínos stimulov a podpory v nezamestnanosti drasticky vyváži negatívny vplyv inflácie, a to tak u spotrebného tovaru, ako aj u cien aktív. Každú sociálno-ekonomickú triedu zasiahne inflácia inak. Najbohatší držia investovateľné aktíva a je menej pravdepodobné, že budú nakupovať spotrebný tovar, ktorý je najviac ovplyvnený infláciou. Najnižšie socioekonomické triedy nemajú žiadne investovateľné aktíva a je pravdepodobnejšie, že si kúpia inflačné statky. Súčasné veľké stimulačné balíčky zaplavujú systém likviditou, ktorá zvyšuje ceny aktív, a výrazne tomu pomáhajú aj nulové úrokové sadzby. Tí, ktorí majú investovateľné aktíva, sú bohatší a tí, ktorí nedržia investovateľné aktíva, sa stávajú chudobnejšími.





Je to celkom jednoduché. Vrtuľníkové peniaze na oko zvyšujú príjem a výšku úspor. Kúpna sila sa ale zhoršuje na základe masívnych stimulačných balíkov a novovytlačených peňazí. Ako sa dá vyriešiť tento problém?

Po prvé, musíme pomôcť malým podnikom, nezamestnaným a tým, ktorí sa finančne trápia v dôsledku hospodárskej krízy. Nie však tlačením nových peňazí, ktoré sa vložia do systému, ale skôr prerozdelením zo zlých investícií do dobrých investícií. Nie je to nič jednoduché, ale to, že je niečo ťažké, ešte neznamená, že by sa to nemalo robiť. Politici na rôznych druhoch stimulačných návrhov pracujú mesiace, tento čas by sa dal využiť aj na vypracovanie stratégie prerozdelenia.

Ďalej musíme výrazne podporiť finančné vzdelávanie. Rovnako ako sa usilujeme o zaočkovanie v čo najväčšej miere, musíme sa usilovať vzdelávať občanov. Aby vedeli čo znamená oslabenie kúpnej sily, čo prináša držba investovateľných aktív a prečo je šetrenie väčšinou stratovou stratégiou. Toto vzdelávanie vyzbrojí občanov nástrojmi potrebnými na zlepšenie ich finančnej situácie.

Nakoniec by sme mali celkom bezohľadne uprednostniť to čo je najdôležitejšie. Zaujíma nás viac, ako zachraňovať zle riadené firmy, ako sú letecké spoločnosti, alebo chceme zachraňovať jednotlivcov? Budeme fandiť viac blokovaniu, alebo radšej povzbudíme podnikateľov a majiteľov firiem, aby robili to, čo vedia najlepšie: riešili problémy?





Súčasná situácia je sklamaním pre mnohých. Obvinenia padajú na plecia vlád, že zničili ekonomiku, posunuli najzraniteľnejších v spoločnosti do horšej finančnej situácie, čo sa nakoniec ukazuje ako nesprávne riešenie. Vytlačenie ďalších peňazí problém nerieši. V skutočnosti ho len prehĺbi. Manažéri hedžových fondov na Wall Street na to upozorňovať nebudú, pretože oni na týchto nezmysloch bohatnú. Je to až zarážajúce, koľko ľudí si zrazu všimlo úskalia súčasného finančného systému a začali investovať do alternatívy. Do bitcoinu, ktorému veria, že bude v tomto všetkom veľkým víťazom. Tým dávajú najavo, že si nemyslia, že vlády postupujú správne, ani to, že môžu skutočne pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Znamená to však, že si uvedomujú, čo sa práve deje a aké to bude mať následky. Aby svoje financie uchránili pred týmto šialenstvom. Každý kto môže, by sa mal v tomto smere vzdelávať, to je tá najlepšie investícia. Nečakať, kým vás niekto zachráni, bojovať sám za seba. Uistite sa, že nie ste ovplyvnení výlučne jedným spôsobom uvažovania. Diverzifikujte svoje vstupy, aby ste mohli diverzifikovať svoje závery.