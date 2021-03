CTP vstupuje na burzu, časť z výnosov chce investovať aj na Slovensku

Zdroj: CTP

CTP si od svojho vstupu na burzu sľubuje posilnenie svojej pozície a očakáva rozšírenie možností do nových investícií. O investícii v objeme približne 100 milión eur uvažuje aj na Slovensku, kde vlastní deväť moderných priemyselných parkov. Spoločnosť nedávno avizovala, že reaguje na vývoj na trhu a začína so špekulatívnou výstavbou v Trnave. „Na Slovensku máme zámer investovať do nákupu ďalších pozemkov a rozbehnúť naše aktivity najmä v Žiline, ale aj v iných, pre nás, strategických mestách,“ hovorí Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ CTP pre Slovensko. CTP chce všeobecne do roku 2025 dosiahnuť 1 milión m² GLA, teda hrubej prenajímateľnej plochy.





Spoločnosť chce okrem akvizícií pokračovať aj v ceste za uhlíkovou neutralitou prostredníctvom zlepšovania štandardov svojich nehnuteľností. Len nedávno ohlásila, že všetky jej nehnuteľnosti, ktoré mohli prejsť certifikáciou a boli dokončené 1. januára 2020, získajú certifikáciu na úrovni BREEAM „veľmi dobrý“ alebo vyššej. Žiadny iný developer v strednej a východnej Európe nepreukázal kvalitu toľkých budov skontrolovaných z hľadiska projektovania, konštrukcie, používania a udržateľnosti. V rámci zavádzania eviromentálnych riešení plánuje CTP tento rok spustiť projekt zameraný na fotovoltaiku.

CTP predpokladá, že záujem investorov o akcie bude vysoký. Dedukuje tak na základe vývoja na trhu so zelenými bondami. V tretej emitácii zelených bondov získal 500 miliónov eur. Spoločnosť prichádza na burzu s primárnou ponukou akcií v hodnote 900 miliónov eur a je pripravená navýšiť ju di výšky 15 % primárnej ponuky. Po vstupe na burzu CTP tiež uvažuje o vyplácaní 80 % čistého zisku na dividendách. Nedávno tiež získala na svoj dlh investičné ratingy od agentúr S&P a Moody’s.