OECD výrazne zlepšila odhad tohtoročného rastu svetovej ekonomiky

dnes 12:16 -

OECD v utorok oznámila, že tento rok počíta s rastom svetovej ekonomiky na úrovni 5,6 %. To predstavuje výrazné zlepšenie prognózy oproti predchádzajúcemu odhadu zo začiatku decembra, v ktorom uvádzala rast svetovej ekonomiky v roku 2021 na úrovni 4,2 %.

Organizácia, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters, okrem tohto zlepšila aj odhad vývoja svetového hospodárstva na budúci rok. Zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 3,7 %, v novej prognóze uvádza rast v roku 2022 na úrovni 4 %.

K zlepšeniu prognózy prispelo postupné zrýchľovanie dodávok vakcín proti chorobe Covid-19 na trh, ako aj schválenie nového balíka ekonomických stimulov v USA, dodala OECD. Aj naďalej však môžu vývoj ekonomiky nepriaznivo ovplyvniť viaceré faktory, dodala organizácia. Dôležité podľa nej bude to, ako rýchlo sa vládam podarí zaočkovať obyvateľstvo, ako rýchlo sa uvoľnia súčasné obmedzenia v ekonomike a či sa nové mutácie vírusu podarí udržať pod kontrolou.

OECD zároveň upozorňuje, že v oblasti rastu budú medzi jednotlivými ekonomikami nemalé rozdiely. Omnoho rýchlejšie by mala napredovať ekonomika USA, ktorú okrem vakcinácie podporí aj balík na podporu hospodárstva za 1,9 bilióna USD (1,6 bilióna eur).

OECD očakáva, že americká ekonomika vzrastie tento rok o 6,5 %, zatiaľ čo v decembrovej prognóze počítala s rastom na úrovni 3,2 %. Čo sa týka budúceho roka, prognózu rastu zlepšila z 3,5 % na 4 %.

Organizácia predpokladá, že naliatie takmer 2 biliónov USD do najväčšej ekonomiky sveta by mohlo pomôcť vytvoriť do konca tohto roka v USA tri milióny pracovných miest. S ekonomikou USA balík stimulov zároveň podporí aj najväčších obchodných partnerov Spojených štátov, dodala OECD.

Británia by podľa novej prognózy OECD mala tento rok zaznamenať 5,1-percentný rast hospodárstva. To je o 0,9-percentuálneho bodu výraznejší rast, než organizácia odhadovala v decembri a výraznejší rast aj v porovnaní s odhadmi samotnej Británie. Okrem očakávaného vývoja v USA by britskú ekonomiku podľa OECD, ktorú citovala agentúra AFP, malo podporiť rýchle tempo vakcinácie obyvateľstva.

Naopak, čo sa týka ekonomiky eurozóny, kde vakcinácia postupuje pomalšie, OECD síce tiež prognózu zlepšila, avšak iba mierne. Zatiaľ čo v decembri počítala s rastom ekonomiky eurozóny v tomto roku na úrovni 3,6 %, teraz organizácia odhaduje rast na úrovni 3,9 %.