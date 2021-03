Akcie technologických gigantov klesajú, je čas na nákup. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Vymazali tohtoročné zisky

Akcie technologických gigantov zahrnutých v indexe Nasdaq 100 poklesli od svojich posledných vrcholov už o viac ako 10 %. Za 3 týždne tak vymazali všetky doterajšie zisky, ktoré naakumulovali od začiatku roka. Za týmto vývojom sú dva dôvody. Prvým je obava o rast inflácie v USA, keď sa inflačné očakávania dostali na úroveň 2,5 % a sú na 10-ročných maximách. To spustilo lavínu reakcií. Rast inflácie by znamenal skoršie uťahovanie menovej politiky zo strany Fedu, ktorý by prestal nakupovať štátne dlhopisy a ich cena by reagovala výraznejším poklesom. To vyhnalo výnos na 10-ročných štátnych dlhopisoch USA nad 1,5 %. Zastavenie prívalu nových peňazí by sa prejavilo na zhoršených podmienkach financovania, čo by malo ďalšie negatívne dopady na firmy. Preto ceny akcií klesajú. Druhým faktorom je ocenenie jednotlivých firiem. Práve americké akcie, konkrétne technologický sektor, sa javil byť v poslednej dobe nadhodnotený. Niet sa čomu čudovať, spomínaný index počas minulého roka pripísal investorom úžasných 47 %. Teraz sa karta obracia...

Predčasné obavy a príležitosť na nákup

Z dlhodobého pohľadu sú korekcie len príležitosťou na lacnejší nákup. Nie je tomu inak ani teraz. Trhové subjekty predbiehajú reálny stav a zakladajú svoje obchody len na inflačných očakávaniach. Inflácia je v USA na úrovni 1,4 %, čo je stále ďaleko od inflačného cieľa centrálnej banky. Guvernér Fedu komunikoval, že očakávajú inflačný rast a nebudú reagovať okamžitým sprísnením politiky. Musia vidieť dlhodobý stabilný trend rastu inflácie a zároveň dosahovať plnú zamestnanosť. V prípade USA to je hodnota pod 5 % nezamestnanosti. Aktuálne je na úrovni 6,3 %. K výraznejšiemu uťahovaniu menovej politiky tak nedôjde skôr ako v roku 2022. Z tohto hľadiska môže byť dočasná korekcia len dobrou príležitosťou na dokúpenie akciových titulov do investičného portfólia.

Zasadnutie ECB a inflácia z USA

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých dát. Prvým sú výsledky inflácie z USA, ktorú budú investori pozorne sledovať už z vyššie spomenutých dôvodov. Vo štvrtok zasadá ECB, ktorá by nemala meniť nastavenie menovej politiky. Dôležitý je jej komentár k prebiehajúcej obnove, k možnosti nových stimulov a k inflačným očakávaniam.