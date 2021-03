Zlatý býk Peter Schiff: Ktokoľvek, kto staví proti zlatu, prerobí

Zdroj: SchiffGold

Foto: SITA/AP

dnes 0:15 -

Minulý piatok zlato kleslo asi o 40 dolárov, keďže výnosy dlhopisov opäť rástli. Žltý kov medziročne stratil 9 % a približne o 17 % oproti maximu z minulého augusta. Katalyzátorom výpredaja zlata bol výpredaj na dlhopisovom trhu. Výnosy dlhopisov naďalej stúpajú. Výpredaj na dlhopisovom trhu sa považuje za známku ekonomického rastu a Fed bude musieť reagovať na infláciu menovým sprísnením skôr, ako sa očakávalo.





Niektoré ekonomické údaje hovoria v prospech rastu americkej ekonomiky. Príjem domácností v januári stúpol o 10 %, ale tento veľký skok spôsobili predovšetkým vládne stimulačné balíčky. Nárast zodpovedá vládnym šekom zasielaným poštou. Ak by sme vzali do úvahy vládne podpory ako sú sociálne dávky, či dávky v nezamestnanosti a pod., mzdy v januári v skutočnosti poklesli. „Takže ľudia, ktorí v skutočnosti zarábajú peniaze, boli na tom horšie, ale ľuďom, ktorí dostávajú šeky od vlády, príjem rástol. Takto sa však silná ekonomika nebuduje. Nemáte silnú ekonomiku tým, že budete tlačiť peniaze a posielať ich ľuďom, ktorí nepracujú. Silnú ekonomiku budujete, keď sú ľudia produktívne zamestnaní alebo poskytujú služby. To nie je to, čo robíme. Toto nie je ekonomický rast.“

Americký kongres už schválil stimulačný plán za 1,9 bilióna dolárov. „Jediným dôvodom, prečo v tom pokračujú, je to, že Fed tlačí peniaze. Toto nie je silná ekonomika. Toto je obrovská bublina. Ľudia na Wall Street však nedokážu rozlišovať medzi bublinou a skutočným ekonomickým rastom.“

Peter Schiff tiež upozornil, že napriek tomu, že nominálne úrokové sadzby rastú, reálne úrokové sadzby klesajú. Inflácia rastie rýchlejšie ako úrokové sadzby. A krátkodobé sadzby zostávajú na nule. „Neviem, odkiaľ to ľudia vzali, že výnos z 10-ročných alebo 30-ročných vládnych dlhopisov ovplyvňuje cenu zlata. Tak to nie je. Keď kupujete ohľadom na výnosovú krivku, existuje veľké riziko, najmä keď sú sadzby takto nízke. Sadzba, ktorá je dôležitá pri porovnávaní so zlatom, je sadzba za noc, a tá je zaseknutá na nule a nehýbe sa.“

Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell pred Kongresom minulý týždeň uviedol, že si myslí, že kým USA dosiahnu 2 % inflačný cieľ zhruba za tri roky. A to napriek skutočnosti, že nedávne čísla sentimentu z University of Michigan odhalili, že spotrebitelia očakávajú v nasledujúcom roku infláciu 3,3 %. „Spotrebitelia sa mýlia. Inflácia bude pravdepodobne oveľa vyššia ako 3,3 %, ale prinajmenšom sú k nej bližšie ako FED,“ dodáva Schiff. Wall Street sa ale aj naďalej zameriava na skutočnosť, že inflácia je pre zlato zlá.

Keď sú na akciových trhoch výplachy, vdýchne to trochu života dlhopisovému trhu. Investori kupujú štátne dlhopisy ako bezpečné útočisko. Peter Schiff si myslí, že by mali radšej kupovať zlato, ale aj to pri poslednom prepade predávali. „Zlato je skutočným bezpečným útočiskom, ak rozumiete skutočnej hrozbe. Skutočnou hrozbou je inflácia. A málo výnosné americké štátne pokladnice, nákup 10-ročných bondov s výnosom 1,46 %, tam nie je žiadna bezpečnosť. Skutočný výnos je tam negatívny. Musíte si kúpiť zlato. Ale obchodníci na to neprišli. Stále používajú príručku, ktorá už neplatí a nerozumejú súčasnej situácii, alebo ju nevedia správne oceniť. Všetci očakávajú, že FED bude bojovať proti inflácii, to je však nemožné. Nemôže bojovať proti inflácii. Vzdá sa bez boja. Inflácia vyhrá a ktokoľvek, kto vlastní doláre, na tom stratí. A ktokoľvek, kto staví proti zlatu, prehrá.“

Peter Schiff tiež pripomína, že v určitom okamihu rastúce úrokové sadzby posilnia trh s akciami. „Vyššie úrokové sadzby sú obzvlášť problematické pre rastové akcie. Čo urobí Fed, ak dôjde k zrúteniu akciového trhu? Už sme to mali možnosť vidieť, ako centrálna banka reaguje na prepad akciového trhu. Na záchranu nasadí ešte masívnejšie kvantitatívne uvoľňovanie. Keď sa to stane, bude to útek od dolára a nával do zlata, preto by si ľudia mali už teraz kupovať zlato, počas poklesov jeho ceny. Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Ak ľudia, ktorí nechápu, kam to mieri, robia nesprávne veci, vy sa snažte stále robiť správne veci.“