Zlato je mŕtve: Miliardári vsádzajú na bitcoiny

Zdroj: cointelegraph;decrypt;ZH

Foto: TASR/AP;getty images;SITA/AP

dnes 0:06 -

„Bitcoin a ďalšie kryptomeny priniesli nové myslenie do finančného plánovania a začlenenia investorov," uviedol Gensler. „Budem spolupracovať s ostatnými komisiami na propagácii inovácií, ale tiež pri zaistení ochrany investorov.“ Toto vyhlásenie poskytlo kryptoinvestorom určitú úľavu a bitcoin posilnil nad 52 000 dolárov.





Miliardár, investor v oblasti rizikového kapitálu, Tim Draper tiež vyzdvihol prednosti bitcoinu. CoinTelegraph uvádza, že slávny investor tipuje, že to bude práve Netflix, kto spomedzi významných firiem najpravdepodobnejšie pridá bitcoin do svojej súvahy. „Myslím si, že Reed Hastings je veľmi inovatívny človek a značne kreatívne mysliaci, a myslím si, že stále ovláda opraty v Netflixe, takže si myslím, že to môže byť ďalšia veľká spoločnosť, ktorá sa uberie týmto smerom.“ Draper, ktorý bol vždy optimistom, rovnako pred časom uvažoval, že Amazon v budúcnosti pridá možnosť platby prostredníctvom bitcoinu. „Amazon pravdepodobne začne prijímať bitcoiny už čoskoro,“ uviedol s tým, že spotrebitelia môžu už mnoho rokov nakupovať produkty nepriamo pomocou kryptomeny.

Draper tvrdí, že (fiat) cena kryptomeny prudko vzrastie. „Myslím si, že bitcoin v roku 2022 alebo na začiatku roku 2023 zasiahne 250 000 dolárov,“ uviedol v čase, keď mal bitcoin hodnotu necelých 4 000 dolárov. „Myslím si, že dôvodom je, že bitcoin bude menou voľby. Aktuálna držba fiat meny je okolo 100 biliónov dolárov a trhová kapitalizácia bitcoinu teraz dosahuje iba 1 bilión dolárov, takže nie je dôvod, aby nemohol stonásobne vzrásť,“ uviedol. To by ale znamenalo cenu 5 000 000 dolárov za bitcoin. „Nie je to tak, že by úplne nahradil dolár, aj keď si myslím, že ľudia sa budú smiať, keď sa v budúcnosti pokúsite kúpiť si niečo za doláre."

Mark Cuban

Miliardár Mark Cuban rovnako varoval, že zlato už nebude viac plniť funkciu uchovávateľa hodnoty. „Zlato je propagované rovnako ako krypto, ale naozaj potrebujeme zlaté šperky?" uvádza v jednom zo svojich tweetov. „BTC / Eth sú technológie, vďaka ktorým sa z vás môže stať bankár, umožniť bezodplatnú výmenu hodnoty a je možné ich rozšíriť do neobmedzeného množstva odvetví a osobných aplikácií. To, čo dnes vidíme postavené pomocou kryptomeny, je iba dôkaz koncepcie. Pretože sa technológie budú stále zlepšovať a budú lacnejšie a rýchlejšie, prinesú nové aplikácie a možno aj niečo, čo nahradí to, čo dnes poznáme ako krypto," uvádza sa v ďalšom príspevku. „Ale zlato sa nikdy nezmení. Preto už nebude uchovávateľom hodnoty. Netreba zabúdať, že aj zlato bolo uchovávateľom hodnoty postavenom na technológii. Od hľadačov a lopát až po ťažobné operácie, ktoré sa neustále zlepšujú. Každý, kto dokázal využiť vtedajšie technológie na efektívne vyhľadávanie a ťažbu, bol najviac odmenený. Rovnako ako je to v prípade krypta dnes. Zlato je mŕtve, treba ísť ďalej.“ Aj Cubanov kolega Kevin O'Leary uviedol, že pridelí 3 % svojho portfólia bitcoinom a bude uvažovať o investovaní do udržateľnej ťažby kryptomien.A pokiaľ ide o kryptomeny ako také, Coinivore uvádza, že Google Finance založené na prehliadači lstivo zaradilo medzi svoje ponuky aj záložku „krypto.“ Titulná stránka sa zobrazuje ako obvykle a umožňuje používateľovi prispôsobenie, vrátane porovnania trhu podľa krajín, meny a teraz aj kryptomeny.Pre Google je to celkom jemná forma kapitulácie. Toto on-line monštrum má vzťah s kryptomenami už roky. Raz ich má v láske, inokedy sa dostanú do nenávisti. Bolo to len pred asi dvoma rokmi, keď Scott Spencer, viceprezident pre produktový manažment, ochranu súkromia a bezpečnosť reklám v spoločnosti Google, otriasol trhmi tým, že uznal zákaz reklamy súvisiacej s kryptomenami, čím toto odvetvie spojil s podvodmi a nebezpečenstvom pre internetových surferov. O mesiace neskôr očistil krypto obsahu aj svoju platformu YouTube. Hovorí sa, že šlo o chybu, ale táto „chyba“ pretrváva až do súčasnosti. Následné správy od spoločnosti týkajúce sa zákazu kryptomien boli zmätočné a rozporuplné. Mohlo by sa zdať, že Google tým sleduje iné zámery.





Zdá sa, že bitcoin pokračuje v rastovom trende, Decrypt hlási, že celkové množstvo bitcoinov na burzách klesá, čo naznačuje, že bitcoiny ľudia radšej držia. To, koľko bitcoinov sa zobchoduje na burzách, nám môže napovedať veľa o súčasnom stave trhu s bitcoinmi a tiež nám poskytuje náhľad na to, čo si bitcoinoví investori myslia. Ak bitcoin hromadne mizne z búrz, naznačuje to, že investori šetria svoje podiely dlhodobo, namiesto toho, aby vyhľadávali obchod s krátkodobými ziskami.

„Údaje jasne ukazujú, že je to veľmi žiadané aktívum, ktoré má dôveru obchodníkov, čo ďalej naznačuje, že ďalší predaj novo získaného bitcoinu nebude v krátkodobom horizonte na stole," hovorí analytik bitcoinu na trhu Jason Deane z analytickej spoločnosti Quantum Economics pre Decrypt.