Reťazce pre zákaz vychádzania budú zatvárať najneskôr o 20.00 h

"Rešpektujeme nariadenie a skracujeme otvárací čas predajní v obchodnom systéme COOP Jednota do maximálne 20.00 h," uviedol vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko Branislav Lellák.



Upravené otváracie hodiny sa podľa neho týkajú 21 predajní vo formáte Supermarket a Tempo Supermarket v 19 obciach a mestách. "Na regionálnej úrovni niektoré spotrebné družstvá skracujú otváracie hodiny vo svojich predajniach na 19.00 h, napríklad COOP Jednota Krupina upravila z 20.00 na 19.00 h otváracie hodiny vo svojich siedmich prevádzkach," doplnil.



Kaufland Slovenská republika rovnako upravil otváracie hodiny svojich predajní v súvislosti so zákazom vychádzania. "Naše predajne budú otvorené od pondelka do soboty od 7.00 h do 20.00 h a v nedeľu od 8.00 h do 20.00 h. O nových otváracích hodinách sme informovali našich zákazníkov prostredníctvom sociálnych médií. Nové otváracie hodiny nájdu zákazníci na výveske v predajniach, na našej webstránke a v Kaufland aplikácií," spresnila hovorkyňa reťazca Lucia Vargová.



"Všetky naše predajne budú otvorené do 20.00 h," potvrdil vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika Tomáš Bezák.



Reťazec Tesco Stores SR si podľa slov manažéra externej komunikácie Petra Steigaufa uvedomuje svoju zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľov Slovenska potravinami. "Naše obchody naprieč celou krajinou preto zostávajú naďalej otvorené sedem dní týždni, pričom v zmysle uznesenia vlády SR od stredy 3. marca dočasne upravíme ich otváraciu dobu. Prevádzky Tesca tak budú otvorené do 20. hodiny večer," informoval.

Billa bude podľa hovorkyne Kvetoslavy Kirchnerovej od stredy skracovať otváracie hodiny do 20.00 h v tých predajniach, ktoré mali bežne otvorené do 21.00 či 22.00 h. "Ostatným predajniam sa otváracie hodiny nemenia," dodala.



Aj Terno podľa slov marketingového manažéra TERNO real estate, s. r. o., Mareka Koštrnu prispôsobuje v súvislosti s aktuálnou situáciou v krajine k 3. marcu otváracie hodiny predajní Terno a Kraj. "Všetky prevádzky sa budú od 3. marca zatvárať o 20.00 h. Prevádzky s kratšou otváracou dobou budeme zatvárať podľa bežnej prevádzkovej doby. Otváracie hodiny budeme prispôsobovať aktuálnym nariadeniam krízového štábu," doplnil Koštrna.