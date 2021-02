Od pondelka budú platiť novinky pri home office či prepúšťaní ľudí nad...

dnes 12:01 -

Novela Zákonníka práce hovorí, že ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorú by mohol aj na pracovisku, pravidelne vo svojej domácnosti, ide o domácku prácu alebo o teleprácu v prípade, že ju vykonáva s využitím informačných technológií, pri ktorých pravidelne dochádza k elektronickému prenosu dát na diaľku. Na týchto podmienkach sa však treba dohodnúť priamo v pracovnej zmluve.

Zamestnanec a firma sa môžu dohodnúť na tom, či si bude pracovník rozvrhovať pracovný čas sám alebo sa bude práca vykonávať v pružnom pracovnom čase. "V prípade, že si pracovný čas rozvrhuje zamestnanec sám, zamestnancovi nepatria niektoré výhody, ktoré majú bežní zamestnanci, ktorým rozvrhuje pracovný čas zamestnávateľ," vysvetlili odborníci s tým, že zamestnanec na domáckej práci tak môže prísť napríklad o náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci či o mzdu za prácu nadčas, príplatky za sviatok či nočnú prácu a o mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ak sa firma s pracovníkom nedohodne inak.

Novela priniesla aj ďalšie povinnosti zamestnávateľa – musí napríklad zabezpečiť a udržiavať technické či programové vybavenie potrebné na výkon telepráce. Takisto musí ochrániť osobné údaje, ktoré sa spracovávajú pri telepráci a mal by tiež uhrádzať zvýšené výdavky pracovníka spojené s využívaním vlastných zariadení. Povinnosti však pribudnú aj zamestnancom – musia bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch.

Odborníci zdôraznili, že ak zamestnanec vykonáva prácu z domu príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, ide o tzv. home office, ktorý nemusí byť ošetrený v pracovnej zmluve.

Od 1. januára 2022 môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď aj vtedy, ak dovŕši 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok. "Tieto dve podmienky musia byť splnené zároveň. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné vo výške podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa," uzavreli odborníci.