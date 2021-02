Na kolenách: Odvetvie zimných športov pandémia zložila, pomôcť by mohli technológie

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/Milan Kapusta;Ján Krošlák

dnes 0:19 -

Pandémia koronavírusu vážnym spôsobom zasiahla zimné športy, podobne ako mnohé iné odvetvia. Dopad bol rozsiahly, zasiahnuté boli všetky lyžiarske strediská, hotely, bary a prevádzkovatelia cestovného ruchu, ako aj celý rad dodávateľov, ktorí sú závislí od dopytu od týchto organizácií. Zatiaľ čo niektoré prevádzky dokázali svoju časť aktivít presunúť do on-line priestoru, aby sa pokúsili udržať pri živote, iné museli svoju činnosť úplne prerušiť. Maloobchodníkom zostali plné sklady, ktoré čakajú na obnovenie dopytu zo strany zákazníkov. Mnoho podnikateľov ale nebude mať potrebnú výdrž a odolnosť, aby mohli pokračovať bez financií. Je zrejmé, že toto odvetvie sa bude musieť prispôsobiť, aby dokázalo prežiť.

Nedávny výskum však naznačuje, že technologický vývoj, ktorý pandémia tiež priniesla, by mohol pomôcť zabezpečiť budúcnosť zimných športov zmenou spôsobu, akým elitní športovci a amatéri pristupujú k športom, ktoré majú tak radi. Vedci získali názory od rozmanitej skupiny odborníkov z 15-tich krajín, zahŕňali predstaviteľov odvetvia, bývalých elitných športovcov, riaditeľov lyžiarskych stredísk, technologických odborníkov, výrobcov vybavenia, vývojárov videohier v oblasti e-športov a zástupcov médií. Cieľom správy bolo podnietiť diskusiu o budúcnosti tohto odvetvia.





Odborníci, ktorí sa zúčastnili prieskumu v novembri 2020, sa domnievajú, že zimným športom bude trvať najmenej dva až tri roky, kým dosiahne úroveň spred COVID-19. Ale možno prekvapivo vyznieva, že jasná väčšina, 30 z 53 uviedla, že si myslí, že pandémia mierne zmení odvetvie smerom k lepšiemu. A to aj napriek vážnym krátkodobým výzvam. Tento pozitívny vývoj by mal súvisieť hlavne s rýchlo napredujúcou digitalizáciou. Odborníci boli toho názoru, že COVID-19 by mohol prinútiť toto odvetvie k zlepšeniu svojej digitálnej ponuky.

Podľa údajov zhromaždených počas pandémie bola digitalizácia katapultovaná vpred v mnohých priemyselných odvetviach a podnikoch, pričom na prijatie novej technológie stačilo pár týždňov. Medzi najzrejmejšie príklady patrí použitie internetu na prácu, výučbu alebo štúdium, nákup potravín alebo na konzultácie s odborníkmi z pohodlia domova. Odborníci zdôraznili, že technológia môže tiež zmeniť zimné športy k lepšiemu, pretože budú čoraz technologickejšie. Najmä pokročilé materiály a snímače majú mať veľký vplyv v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Napríklad v alpskom lyžovaní existujú systémy známe ako inerciálne meracie jednotky, ktoré používajú na meranie špecifickej sily, uhlovej rýchlosti a orientácie tela, rôzne akcelerometre, gyroskopy a magnetometre. To všetko pomáha vypočítať a zachytiť údaje o póze a pohyboch lyžiara.





Výskum tiež zistil, že technológie môžu mať veľký vplyv na výkon elitných športovcov. Integrované meracie systémy by napríklad mohli umožniť overenie spätnej väzby od profesionálnych lyžiarov počas tréningu, keď hlásia problémy s lyžami, napríklad keď hovoria, že sú vratké alebo nestabilné.

Pre amatérov by technológia založená na senzoroch mohla pomôcť vylepšiť spätné väzby na svahu a trénovanie techniky lyžovania pri problémoch, ako je vynášanie v oblúku, a ako sa im vyhnúť. Inteligentné nositeľné senzory merajúce pohyb a polohu tela lyžiarov by mohli ďalej zvyšovať bezpečnosť napríklad meraním únavy a aj celkový zážitok zlepšovaním zručností.Okrem zlepšovania výkonu považujú odborníci za najväčší vplyv technológií v strediskách výhody plynúce z rôznych inteligentných sledovacích systémov. Tie dokážu poskytnúť aktuálne živé informácie o tom, ako sú vyťažené vleky, jednotlivé zjazdovky, či reštaurácie. Bezkontaktné funkcie, ako napríklad bezhotovostné platby, sa tiež stanú normou do roku 2025. V skutočnosti už mnohé strediská dávno zistili prednosti bezkontaktnosti.



Ďalšia oblasť veľkého technického pokroku, ktorú odborníci predpokladajú do roku 2025, prichádza v podobe e-športov a hier. Aj keď je nepravdepodobné, že sa videohry stanú jedným z hlavných motorov úspechu zimných športov do roku 2025, on-line ponuky a aktivity budú hrať hlavnú úlohu pri oslovovaní mladších generácií a ľudí v oblastiach bez zimných stredísk. Podľa 43 % oslovených expertov budú mať simulácie v podobných oblastiach výrazný vplyv na celkovú dostupnosť. Uviedli, že virtuálna technológia dá aj ľuďom so zdravotným postihnutím šancu tento šport zažiť.





Takže digitalizácia a nové technológie poskytujú určité dôvody pre nádej v odvetví zimných športov. Je pred nami ešte dlhá cesta, ale odborníci sa domnievajú, že ak sa toto odvetvie dokáže prispôsobiť a inovovať, potom v budúcnosti prežije a možno bude aj prosperovať.