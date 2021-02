Dobročinný miliardár, ktorého snom je letieť do vesmíru

Zdroj: CNBC

Obiehanie okolo Zeme v kapsule SpaceX Crew Dragon, na konci roku 2021, je tiež splnením detského sna 37-ročného podnikateľa. „Keď som mal 5 rokov, rozhodol som sa, že pôjdem do vesmíru. Chvíľu mi trvalo, kým som začal na tom pracovať,“ hovorí Isaacman, zakladateľ Shift4 Payments, ktorý je tiež uznávaným pilotom. Isaacman, ktorého odhadované čisté imanie podľa časopisu Forbes dosahuje okolo 2,3 ​​miliardy dolárov, odmietol prezradiť, koľko ho bude stáť toto úsilie. Lacné to určite nebude. Na boj proti rakovine už vyzbieral 100 miliónov dolárov a za tridsaťsekundový reklamný spot údajne tento rok pýtali zhruba 5,5 milióna dolárov. Za výlet do vesmíru, zaplatí SpaceX za štvorčlennú posádku asi 55 miliónov dolárov na osobu. Nech je už účet akýkoľvek, Isaacman je presvedčený, že je to nízka cena, ktorú treba zaplatiť. „Toto je prvý krok k svetu, kde sa môže každý vydať medzi hviezdy," hovorí Isaacman.





Posledné dve desaťročia sa Isaacman venoval najmä firme, ktorú ako tínedžer založil v pivnici svojich rodičov v New Jersey. V tom čase trávil s priateľom Brendanom Lauberom väčšinu svojho voľného času opravou počítačov a tvorbou webových stránok. Preto sa rozhodli vyskúšať si zarobiť svojimi zručnosťami nejaké peniaze. Na strednej škole absolvoval Isaacman letnú brigádu u predajcu počítačov, ale v skutočnosti, ako hovorí, využíval túto prax na to, aby nalákal klientov do vlastného rodiaceho sa podniku. „Keď zákazníci prišli do obchodu s problémami s počítačmi, povedal im: „No, mohli by ste si kúpiť toto, alebo možno, ak chcete, mám tu možnosť postarať sa o vás.“

Jedným z takýchto klientov bol Mario Parisi, generálny riaditeľ spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaním platieb Merchant Services Inc. (MSI). Isaacmanovo vyčistenie firemnej siete od vírusov na neho urobilo taký dojem, že mu ponúkol miesto interného IT konzultanta. Isaacman odišiel zo strednej školy a prácu prijal. Už po šiestich mesiacoch však dostal nápad, ktorý by mu umožnil založiť si vlastnú firmu. Ponúknuť riešenie, ktoré by obchodníkom uľahčilo vybavovanie terminálov na kreditné karty v ich firmách bez toho, aby boli zahltení papierovaním. Isaacman si myslel, že by mohol nalákať firmy na zjednodušenie celého procesu, ktorý sa podľa jeho slov podobal „získaniu komerčnej hypotéky“, čo sa týkalo množstva formulárov, ktoré bolo potrebné vyplniť.

Na rozbehnutie vlastnej firmy použil peniaze od svojho starého otca. „10 000 dolárov, viete, bolo treba postaviť pár počítačov. To nebolo drahé. Potrebovali ste nejaké telefóny a to stačilo na to, aby ste to celé naštartovali,“ hovorí. Firmu nazval United Bank Card, neskôr sa z nej stala Harbortouch a potom Shift4 Payments. Lauber a Isaacman využili svoje schopnosti v oblasti kódovania a IT na vytvorenie procesu on-line žiadosti, zatiaľ čo Isaacmanov otec pomohol pri hľadaní klientov z miestnych reštaurácií a iných malých firiem. Tak sa mohol tínedžer Isaacman vyhnúť osobnému kontaktu s potenciálnymi klientmi a vystrašiť ich uvedením svojho veku. „Neviem, či som vyšiel a komunikoval na verejnosti s klientmi do svojich 20 rokov,“ pripustil Isaacman. „V tom čase bola nemožná predstava, že vaša spoločnosť bude mať jedného dňa hodnotu viac ako 6 miliárd dolárov.“ Po IPO v júni 2020 podiel Isaacmana v spoločnosti ocenili na zhruba 2,3 miliardy dolárov. „Jedným z najlepších časov pri začiatkoch je, keď máte osem ľudí v suteréne, ktorí jedia čínu a všetci zdieľajú vedomosti, a vy sa podieľate na svojich úspechoch i neúspechoch a spoločne sa učíte,“ hovorí.





Jedným z prvých významných klientov United Bank Card bola prepravná spoločnosť Mail Boxes, ktorá potrebovala systém spracovania platieb pre viac ako 4000 maloobchodných prevádzok. V roku 2001, keď UPS získala spoločnosti Mail Boxes, sa v Severnej Amerike rozšírila sieť na viac ako 5000 prevádzok. V tom istom roku presunul Isaacman svoje obchodné operácie zo suterénu svojich rodičov do svojich prvých firemných kancelárií v High Bridge v New Jersey. V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov otvoril ďalšie kancelárie v Arizone a Severnej Karolíne. Dnes má Shift4 Payments ústredie v Allentowne v Pensylvánii a viac ako 730 zamestnancov rozmiestnených na ôsmich pobočkách v USA, Kanade a Litve. S ročnými príjmami viac ako 700 miliónov dolárov Shift4 každoročne spracúva miliardy transakcií v hodnote viac ako 200 miliárd dolárov pre viac ako 200 000 firiem.

„Po pár rokoch mi podnikanie zabralo celý môj život," hovorí Isaacman. „V jednom okamihu, dosť skoro, som zistil, že som vyhorený, že fungujem 24 hodín denne 7 dní v týždni. Takže som sa rozhodol, že chcem začať lietať.“ Isaacmana viedli k lietaniu od veľmi útleho veku, ako dieťa navštevoval Aviation Challenge, tábor pre mládež, ktorý organizovalo americké vesmírne a raketové stredisko v Huntsville v Alabame, kde mohol používať letecké simulátory. Lekcie lietania začal navštevovať v roku 2004 a len o päť rokov neskôr sa mu podarilo dosiahnuť svetový rekord letom okolo sveta za necelých 62 hodín, teda asi o 20 hodín menej ako dosiahol predchádzajúci držiteľ rekordu. V roku 2012 založil Isaacman spoločnosť Draken International, ktorá zamestnáva vojensky vycvičených stíhacích pilotov, ktorí trénujú mladých pilotov pre americké letectvo. Podľa Forbes predal firmu minulý rok investičnej spoločnosti Blackstone Group za „deväťcifernú sumu“. Ale prevádzka tejto spoločnosti mu dala príležitosť sadnúť do kokpitu niekoľkých vojenských lietadiel, vrátane stíhačiek MiG-29 a Douglas A-4 Skyhawk. Napriek tomu hovorí, že si nemyslí, že by sa dalo porovnávať lietanie s lietadlami s výzvou letieť v kozmickej lodi, ktorá bude obiehať okolo Zeme. Preto on taqk ako aj jeho prípadná posádka strávia väčšinu nasledujúcich niekoľkých mesiacov výcvikom na misiu s astronautmi SpaceX.





Posádku bude tvoriť Isaacman, jeden z darcov pre nemocnicu St. Jude a jeden vybraný prostredníctvom on-line súťaže spomedzi podnikateľov využívajúcich platformu Shift4 Payments, a jedno miesto obsdaí „veľvyslanec“ nemocnice St. Jude, ktorí prežil rakovinu. Budú sa musieť stať „tímom“, hovorí Isaacman. „Všetci sa tu na Zemi navzájom dobre spoznáme ešte oveľa skôr, ako nastúpime do rakety a poletíme do vesmíru. Je toho veľa čo sa treba naučiť.“

Isaacman už roky lobuje za túto príležitosť a čaká na to, kým bude súkromná spoločnosť pripravená na zvládnutie civilného letu. „Pravdepodobne od roku 2007 som začal búchať na dvere spoločnosti SpaceX a niektorých ďalších súkromných leteckých spoločností a vyjadroval som svoj záujem, „hej, ak to niekedy pôjde, tak ma vyhľadajte,““ hovorí. Po rokoch čakania prišla príležitosť celkom rýchlo. Na konci roku 2020 sa SpaceX zapísal do histórie vôbec prvého vesmírneho letu súkromnej spoločnosti s posádkou. Elon Musk súhlasí s Isaacmanom, že civilný let je „dôležitým míľnikom smerom k umožneniu prístupu do vesmíru pre všetkých“. Musk pre NBC News uviedol, že Isaacman je „priekopník“ a na tlačovej konferencii povedal, že cesta bude trvať „dva až štyri dni“. Pri pohľade na Isaacmana ale vtipne poznamenal: „Ak chceš zostať hore dlhšie, bude to samozrejme v poriadku.“