Poslanci posunuli novelu zákona o kritickej infraštruktúre do 2. čítania

dnes 17:31 -

Novela zákona o kritickej infraštruktúre sa dostala do druhého čítania. Odhlasovali to vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu zákona rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu uvádza, že zmena majiteľa kritickej infraštruktúry by mala byť podmienená súhlasom vlády. Novela zákona by však mala prejsť ešte úpravou. Avizovalo to koaličné hnutie OĽANO aj samotný minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

OĽANO naznačilo, že majitelia podnikov kritickej infraštruktúry nebudú musieť žiadať vládu o súhlas s prevodom firiem, ale ministerstvo hospodárstva bude mať 30 dní na preskúmanie takýchto transakcií.

Sulík vo štvrtok v pléne priblížil, že po schválení tohto zákona by mali byť spoločnosti, ktoré patria do kritickej infraštruktúry, spadajúce pod MH, povinné nahlásiť rezortu, že dochádza k predaju či napríklad konkurzu. Experti na MH následne vyhodnotia, či to môže byť ohrozením pre krajinu. Ak áno, predložia vláde návrh na vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu a vláda by mala rozhodnúť.