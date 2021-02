Apple je blízko k uzavretiu dohody s Hyundai-Kia o výrobe elektromobilov

dnes 15:46 -

Apple je blízko k finalizácii dohody s juhokórejským koncernom Hyundai-Kia týkajúcej sa produkcie autonómneho elektromobilu značky Apple. Podľa viacerých zdrojov agentúry CNBC by ho Kia mala vyrábať vo svojom montážnom závode vo West Pointe v štáte Georgia.

Vozidlo Apple Car, ktoré vyvíja tím Apple, by sa malo dostať do výroby v roku 2024. Niektoré zdroje oboznámené s rokovaniami tvrdia, že termín by sa mohol ešte posunúť.

Podľa zdrojov oba koncerny zatiaľ nedosiahli dohodu. Navyše zdôrazňujú, že Apple sa nakoniec môže rozhodnúť pre spoluprácu s inou automobilkou, alebo môže okrem Hyundaiu spolupracovať aj s iným výrobcom.

Predstavitelia Apple aj Hyundai-Kia sa odmietli pre CNBC vyjadriť.