Pandémia zrazila zisk Shellu za minulý rok zhruba na 20-ročné minimum

Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne obmedzila dopyt po rope.

Nepriaznivé výsledky vykázala spoločnosť aj za posledný kvartál minulého roka. Zisk upravený o mimoriadne položky klesol za toto obdobie medziročne o 87 % a výrazne zaostal za očakávaniami ekonómov. Dosiahol 393 miliónov USD (327,04 milióna eur), zatiaľ čo ekonómovia počítali so ziskom na úrovni 470,5 milióna USD. Na porovnanie, vo 4. kvartáli 2019 predstavoval upravený zisk Shellu 2,93 miliardy USD.

Za celý rok 2020 dosiahla spoločnosť upravený zisk na úrovni 4,85 miliardy USD, čo je približne rovnaká hodnota ako tesne po roku 2000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 71 %. Aj v tomto prípade je výsledok horší, než predpokladali analytici, ktorí počítali s poklesom zisku na 5,15 miliardy USD.

Shell podobne ako ďalšie ropné koncerny doplatil na obmedzenia prijaté po celom svete s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. Karanténne opatrenia viedli k obmedzeniu ekonomickej aktivity, čo sa odrazilo na prudkom poklese dopytu po rope. Prepad v príjmoch zaznamenali aj ďalšie ropné spoločnosti, pričom napríklad spoločnosť BP evidovala za minulý rok prvú celoročnú stratu za 10 rokov.