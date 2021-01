Bitcoin vďaka E. Muskovi vyskočil až o 20 %

Zdroj: TASR

Foto:SITA/AP

dnes 13:16 -

Bitcoin sa podľa CoinDesk okolo 9.30 h SEČ dostal až na 37.299 USD (30.848,57 eura), keď sa v priebehu hodiny posilnil o 5000 USD. Okolo 11.50 h SEČ sa obchodoval s plusom 17 % na úrovni okolo 36.000 USD.



Musk v piatok ráno pridal do svojho profilu na Twitteri tag #bitcoin a napísal: "Retrospektívne to bolo nevyhnutné."



To prispelo k výraznej volatilite na trhoch počas tohto týždňa, keď niektoré akcie, napríklad ako GameStop a AMC, ktoré hedžové fondy shortovali, čo znamená, že vsádzali na ich pokles, prudko vzrástli vďaka nákupu malých investorov inšpirovaných fórom WallStreetBets na Reddite.



Iná skupina na Reddite, SatoshiStreetBets zasa spôsobila prudký nárast ceny dogecoinu (až o 800 %), čo je kryptomena, ktorá pôvodne vznikla ako vtip.

Cena bitcoinu sa v januári dostala až na nový rekord 41.940 USD, a potom v nasledujúcom týždni zasa prudko klesla a minulý týždeň sa na krátko dostala pod hranicu 30.000. Cena najstaršej a najznámejšej kryptomeny je v porovnaní so začiatkom roka stále vyššie približne o 25 %. Minulý rok bitcoin vyskočil o viac než 300 %.



Za posilňovaním bitcoinu v uplynulých mesiacoch bol predovšetkým nárast dopytu zo strany inštitucionálnych investorov. Dôvodom prudkého rastu kryptomien je tiež naratív, že podobne ako zlato sú zabezpečením proti inflácii v čase bezprecedentných fiškálnych a monetárnych stimulov na podporu ekonomík počas pandémie nového koronavírusu.

Skeptici však tvrdia, že bitcoin je len ďalšou bublinou, ktorá praskne, a varujú pred rizikom extrémneho kolísania jeho kurzu. Pred tromi rokmi sa jeho cena v priebehu krátkeho času prepadla približne o 70 %.