Zisk aj tržby Microsoftu za 2. kvartál prekonali odhady analytikov

Zisk aj tržby amerického softvérového gigantu Microsoft za 2. kvartál jeho obchodného roka 2020/21 prekonali odhady analytikov. Prispela k tomu najmä jeho cloudová divízia, keďže pandémia nového koronavírusu posilnila prácu z domu, a tiež zábavu a socializáciu v on-line priestore.

Zisk Microsoftu sa za tri mesiace do konca decembra 2020 zvýšil na 15,46 miliardy USD (12,73 miliardy eur), čo predstavuje 2,03 USD na akciu, z 11,65 miliardy USD alebo 1,51 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Tento výsledok vysoko prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali Microsoftu za 2. štvrťrok zisk 1,64 USD na akciu.

Tržby spoločnosti v uplynulom štvrťroku vzrástli o 17 % na 43,08 miliardy USD z predvlaňajších 36,91 miliardy USD a boli tiež väčšie ako 40,18 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.

„Zrýchľujúci sa dopyt po našich diferencovaných ponukách zvýšil tržby z komerčného cloudu na 16,7 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 34 %,“ uviedla Amy Hoodová, viceprezidentka a finančná riaditeľka Microsoftu, podľa ktorej tak spoločnosť naďalej profituje z investícií do strategických oblastí s vysokým rastom.

A tržby tzv. segmentu inteligentného cloudu, ktorý zahŕňa aj službu Azure, sa zvýšili o 23 % na 14,60 miliardy USD, pričom tržby Azure vzrástli o 50 %.

Microsof očakáva, že prechod ku cloudovým službám a vzdialenej práci bude pretrvávať aj po skončení pandémie. Takzvaný „hybridný“ pracovný štýl bude kombinovať prácu na diaľku s prácou v kancelárii alebo na iných pracoviskách,

„Pri hybridnej práci bude potrebná sofistikovaná sada nástrojov, ktorá bude skutočne sledovať tok práce bez ohľadu na to, kde sa kto nachádza,“ povedal generálny riaditeľ Satya Nadella. "Na to sa zameriavame, takýto vývoj práce očakávame," dodal.