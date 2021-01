Koronakríza obrala mnohých o úspory, ako ich získať späť

Zdroj: SOPHISTIC Pro finance

Foto: getty images

Oplatia sa aj naďalej nehnuteľností?

Pre väčšinu Slovákov sú tutovou investíciou práve nehnuteľnosti. Keďže ich cena stúpa s lacnými a dostupnými úvermi, radia sa medzi bezpečné a stabilné investície. Ich nevýhodou je však nižšia likvidita v porovnaní s inými investičnými možnosťami. Navyše, o byty či domy sa musíme starať, teda s nimi máme nielen finančné, ale aj časové náklady. „Odpovedať na otázku, či investovať do nehnuteľností alebo nie, si musí každý sám po tom, čo zváži vyššie vymenované pozitíva a negatíva. Chybu určite neurobíte, ak investujete do nepredražených nehnuteľností a ešte jednoznačnejšie je to pri pozemkoch,“ reaguje Radoslav Valko,zakladateľ a krajský riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance.

Zabudnite na stavebné sporenie

Časy, kedy si všetci šetrili financie cez stavebné sporenie, sú už preč. „Odvtedy, čo štát zrušil tzv. priateľských sporiteľov a výrazne znížil štátnu prémiu na stavebnom sporení už tento produkt odporúčam len na dofinancovanie nehnuteľností. Na sporenie sa skutočne neoplatí,“ tvrdí Radoslav Valko.

Dobrým znamením je, že podľa rôznych prieskumov objavuje investovanie čoraz viac Slovákov. Avšak, stále ide len o malé percento ľudí. „Pomôcť v tomto smere by mal štát, a to cez zavedenie finančnej gramotnosti na školách, ako aj informačnú osvetu o nevyhnutnosti sporenia a investovania. Väčšina Slovákov sa spolieha na štát, čo sú pozostatky zo socializmu. Lenže bývalý režim padol už pred vyše 30 rokmi a je najvyšší čas si uvedomiť, že sa o nás nepostarajú politici, ale musíme tak urobiť my sami,“ vraví Radoslav Valko. "Podielové a ETF fondy patria medzi najbezpečnejšie produkty pre drobných, ale aj veľkých investorov. Ich značnou výhodou je, že hoci sú na jednej strane veľmi jednoduché na pochopenie, na strane druhej – ak sú správne nastavené - ponúkajú obrovský potenciál výnosov,“ objasňuje Radoslav Valko. Plusom tiež je, že sú s nimi spájané minimálne poplatky a na ich správu potrebujete len minimum času.

Čas sú peniaze

Pri investíciách pritom platí, že najviac vám zarába čas. Vysvetlíme to na príklade: ak rodič založí svojej dcére či svojmu synovi investičný účet, tzv. celoživotný investičný program, tak pri mesačnom vklade 20 eur môže mať dieťa nasporené v 20-tom roku života takmer 12-tisíc eur. Celkový vklad však bol len 4 800 eur. Navyše, ak dieťa účet „nevybieli“ a bude si aj naďalej sporiť rovnakú sumu až do dôchodku, napríklad do svojich 60 rokov, tak na penziu bude mať „odložených“ 160-tisíc eur v súkromných zdrojoch. V tomto prípade bude celkový vklad na investičný účet, a to aj s prvými dvomi desiatkami rokov, kedy mu šetrili rodičia, len 12 tisíc eur.