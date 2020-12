Americká nezamestnanosť klesá, ECB chystá nové stimuly. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 0:15 -

Británia štartuje vakcináciu

Pred dvoma týždňami zverejnili firmy Pfizer a BioNtech výbornú správu. Ich vakcína má viac ako 90-percentnú účinnosť pri vzorke 43 000 pacientov. Pacient, ktorý nemal koronavírus a bol zaočkovaný, sa v 90 % prípadov ani nenakazil, napriek tomu, že s infekciou prišiel do priameho kontaktu. Vo Veľkej Británii už vakcína prešla schvaľovacím procesom a očkovanie by sa malo začať v priebehu niekoľkých dní. Americká agentúra pre liečivá (FDA) už obdržala žiadosť na schvaľovanie. Rovnako tak aj Európska agentúra pre lieky a liečivá (EMA). K schváleniu by malo dôjsť v polovici decembra. Spoločnosť Pfizer predpokladá, že v roku 2020 je schopná dodať 50 mil. vakcín a v roku 2021 až 1,3 mld. vakcín. Slovensko má predkontraktovaných 2,44 mil. kusov na základe prerozdeľovacej schémy Európskej únie. Akcie spoločnosti BioNtech za posledný mesiac vzrástli o 33 %. Akcie spoločnosti Pfizer vzrástli za rovnaké obdobie o viac ako 17 %.





Americká nezamestnanosť na úrovni 6,7 %

USA zverejnili výsledky z trhu práce. Miera nezamestnanosti poklesla na 6,7 %. Je to pozitívna správa. Trh práce sa dostáva do normálu a z májových 15 % sa rýchlo zotavuje. Počet novovytvorených pracovných miest však mierne sklamal, keďže sa v USA počas novembra vytvorilo len necelých 250 tis. nových zamestnaneckých úväzkov. Analytici očakávali číslo na úrovni 480 tis. pracovných miest. Pozitívom však je rast platov. Tie vzrástli medzimesačne o 0,3 %, pričom sa očakávalo 0,1 %. Američania tak pred Vianocami môžu viac míňať a ešte viac rozhýbať pomyselné kolesá ekonomiky. V spojení s príchodom vakcíny to môže byť žiadaný koktail, ktorý opätovne prinesie solídne tempo ekonomického rastu.

Nové kolo stimulov od ECB

Nový týždeň prinesie kľúčovú udalosť počas decembra. Zasadnutie ECB, ktoré má pred sebou veľkú výzvu. Už na poslednom zasadnutí guvernérka Christine Lagardeová proklamovala, že spolu so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou v Európe si ekonomika vyžaduje nový impulz. Prisľúbila, že ECB prehodnotí a rebalansuje všetky svoje doteraz poskytnuté stimuly na podporu ekonomiky. Nový balíček by mal byť rozšírením toho súčasného a mal by byť lepšie cielený na to, aby sa peniaze dostávali priamo do ekonomiky.



