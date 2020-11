Čoraz menej, čoraz nekvalitnejšie: Víťazom amerických volieb je zlato

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:12 -

„Budeme tlačiť ďalšie bilióny dolárov a to všetko má nakoniec mimoriadne pozitívne dôsledky na zlato," uviedol James Rasteh z Coast Capital. „Fiškálna a menová politika by bola takmer identická pod ktorýmkoľvek vedením. Myslím si, že rozdiely, ktorými sa vyznačujú, sú skôr fantáziou ako skutočnosťou,“ dodal Rasteh.

Fiškálne stimuly, vládne politiky ako sú výdavky alebo zníženie daní zamerané na podporu hospodárskej činnosti, zvyčajne vedú k širšiemu deficitu. To by mohlo podkopať dôveru investorov a vyzvať ich, aby vložili svoje peniaze do bezpečnejších aktív, ako je zlato, a následne by sa ceny zlata tlačila vyššie.

V správe Svetovej rady pre zlato z minulého týždňa sa uvádza, že svetový dopyt a ponuka po drahých kovoch klesli v minulom štvrťroku kvôli pandémii koronavírusu. Spotové zlato v auguste vystúpilo nad 2000 dolárov, následne spadlo na úroveň okolo 1900 dolárov.

Rasteh vysvetlil, že ťažiari zlata míňajú viac kapitálu na jeho vyhľadanie a aj keď sa im podarí objaviť, kvalita drahého kovu je oveľa nižšia. „Objavujeme oveľa menej zlata, ako produkujeme,“ uviedol a dodal, že za desať rokov „vyprodukujeme o 50 % menej zlata ako dnes.“ Podľa Rasteha kapitál investovaný na trhu so zlatom plynie do fondov obchodovaných na burze, kde dominujú hlavní ťažiari. Vzhľadom na to, že títo veľkí hráči nerobia významné objavy v oblasti nových zdrojov zlata a dochádzajú im zásoby, je pravdepodobné, že budú prinútení k výkupu menších hráčov a trhu. „Takže to, čo robíme, je, že skupujeme všetkých malých zlatokopov s dlhodobo atraktívnymi rezervami a ako aktivistickí investori ich môžeme dať na predaj," uviedol Rasteh. Nový fond od spoločnosti Coast Capital investuje väčšinu svojho kapitálu do verejne obchodovateľných ťažobných spoločností s malou a strednou kapitalizáciou. „Myslíme si, že konkrétny prípad ťažby zlata s malou a strednou kapitalizáciou, do ktorého je nepochybne veľmi ťažké investovať, je rovnako silný ako počas mnohých generácií,“ dodal.

Medzitým sú akcie hlavných ťažiarov zlata tento rok výrazne vyššie: kanadská Barrick Gold dosiahla rast viac ako 46 %, zatiaľ čo najväčší svetový ťažiar zlata americký Newmont, stúpol o viac ako 48 %.