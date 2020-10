Kreditka či povolené prečerpanie: Dobrá rezerva do tašky sa ľahko môže zmeniť na drahý úver

Zdroj: Swiss Life Select

Zo štatistík NBS vyplýva, že Slováci najčastejšie zlyhávajú pri splácaní kreditnej karty a tiež pri splácaní povoleného prečerpania k bežnému účtu. Naopak, v prípade úverov na bývanie, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou, sú klienti zodpovednejší, nakoľko majú obavy, že pre ich nesplácanie môžu prísť aj o strechu nad hlavou.



Pritom základnou výbavou k úveru by malo byť aj povolené prečerpanie k bežnému účtu a tiež kreditná karta. Tieto úvery sú finančnou rezervou, sú to takzvané úvery do tašky. Sú flexibilné a sú k dispozícii kedykoľvek, čo je ich veľkou výhodou a ich správne používanie môže byť pre klientov pridanou hodnotou.

Debetná karta a povolené prečerpanie účtu

Debetná karta je platobná karta vydaná k bežnému účtu klienta, ku ktorej je bankou nastavený maximálny denný limit. Klient môže použiť platobnú kartu pri platbe u obchodníka za tovar, alebo za služby, tiež pri výbere hotovosti z bankomatu, avšak všetky tieto finančné operácie celkom, nesmú prekročiť denný limit. V prípade debetnej karty klient používa vlastné peniaze, ktoré má k dispozícii na svojom bežnom účte. Výhodou je, ak klient na svojom bežnom účte minul vlastné peniaze, môže využívať finančné prostriedky banky, ak má k účtu nastavený limit povoleného prečerpania. „Zároveň by som chcela upozorniť na disciplínu dodržiavania stanoveného limitu, v opačnom prípade sa klient ľahko môže „prehupnúť“ aj do nepovoleného prečerpania,“ upozorňuje Zuzana Šimonová, úverová analytička Swiss Life Select. V oboch prípadoch sa jedná o úročenie s výrazne vyššou úrokovou sadzbou. To znamená, že za požičané peniaze banky, klient na úrokoch výrazne preplatí, a tak sa povolené prečerpanie pre neho stáva drahým úverom.





Kreditná karta

Kreditná karta, je platobná karta s nastaveným úverovým limitom. Na rozdiel od debetnej platobnej karty nie je viazaná na bežný účet. Limit prečerpania na kreditnej karte je výška finančných prostriedkov, ktoré banka požičiava klientovi za vopred dohodnutých podmienok, vrátane úrokov a poplatkov v zmysle platného sadzobníka. Výhodou je, že klient môže kreditnú kartu použiť kdekoľvek u obchodníka na zaplatenie tovaru, tiež za služby bez toho, aby použil svoje vlastné peniaze. Kreditnú kartu môže klient bezpečne a komfortne použiť aj z pohodlia domova pri platbe cez internet. „Neodporúčam, kreditnú kartu použiť pri výbere hotovosti z bankomatu, nakoľko za túto transakciu banka účtuje vysoký manipulačný poplatok a zároveň tieto peniaze bezodkladne úročí,“ varuje úverová analytička.

Finančné prostriedky môže klient používať bez navýšenia a ak využije bezúročné obdobie. Za tento čas nebude platiť žiadne úroky. Toto bezúročné obdobie trvá 40 až 55 dní podľa toho, ktorá banka kreditnú kartu poskytla. „Využiť bezúročné obdobie znamená splatiť všetko, čo bolo kartou zaplatené v priebehu jedného mesiaca ku dňu splatenia v ďalšom mesiaci. V danom prípade klient používa peniaze banky zadarmo,“ hovorí Zuzana Šimonová. Kreditná karta je opakujúci sa úver, pri ktorom sú finančné prostriedky stále k dispozícii a naviac je možné s kartou získať aj cestovné poistenie, alebo rôzne iné benefity, ktoré ponúkajú banky.

V prípade, ak klient nemá vlastné zdroje, aby zaplatil požičanú sumu, je povinný uhradiť minimálnu splátku vrátane úroku z požičanej sumy, ktorú stanoví banka. V opačnom prípade sa stáva dlžníkom v omeškaní, čo pre neho znamená negatívny záznam v úverovom registri. Ak klient opakovane neuhradí povinnú minimálnu splátku, banka kartu zablokuje a môže pristúpiť aj k zosplatneniu celého úverového rámca.



„Aby klienti minimalizovali možné následky, ktoré by ich obmedzili pri splácaní úveru, napríklad aj v tomto období, kedy ich príjmy môže negatívne ovplyvniť dočasná práceneschopnosť, alebo OČR, by v prvom rade mali mať vytvorenú finančnú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných príjmov, a to aj pre prípad zhoršenia ekonomických podmienok,“ uzatvára Zuzana Šimonová.