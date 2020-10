Covid, lockdown a zlato v zadku

Zdroj: National Journal

Foto: Twitter /cgstcustvm;SITA/AP

dnes 9:51 -

Podľa National Journal policajti spozorovali muža, ktorý sa podozrivo pohyboval po letisku. Muž, ktorý priletel z Dubaja, sa pokúšal o vstup do indického mesta Kérala s takmer 1 kilogramom zlatých prútov ukrytých v konečníku. Po osobnej prehliadke sa ukázalo, že má v tele 972 gramov zlisovaných zlatých mincí. Na letisko Kanala v Kérale pricestoval letom GoAir z Dubaja.

Potom zadržali aj ďalšieho pasažiera rovnakého letu z Dubaja, prichytený bol pri pokuse o pašovanie zhruba 1,5 kilogramu zlata, správa ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti o tomto prípade.





Nasledujúci deň colný úrad zaistil 386 g zlata cestujúcemu, ktorý pristál v pobrežnom meste Kozhikode ako pasažier leteckej spoločnosti Air Arabia zo Šarjahu, iného mesta v Spojených arabských emirátoch. Miestni úradníci uviedli, že zlato mal ukryté v spodnej bielizni. Len za posledný týždeň niekoľko letísk v Indii informovalo o zaistení zlata medzi 300 g a 3 kg natlačeného do pasty alebo zašitého do spodnej bielizne. Colníci uviedli, že pašeráci, ktorí sa vracajú do Indie, zvyčajne ukrývajú zlato v čokoládových škatuliach, peňaženkách, dáždnikoch alebo perách v snahe vyhnúť sa zaplateniu dane, ktoré na zlato predstavuje v Indii 18 percent. Kurióznym príkladom je aj zlato namiesto plechov transformátora.



Pri rozsiahlom vyšetrovaní colnými úradníkmi v Kérale bolo tento rok zaistených 30 kg zlata v hodnote asi 1,9 milióna dolárov, ktoré bolo ukryté v cylindrických vložkách zámkov.



Indická polícia v posledných mesiacoch zaznamenala nárast zločineckých gangov, ktoré sa pokúšajú pašovať zlato do krajiny. Pravdepodobne ide o reakciu na Indiou zavedené kroky v boji proti šíreniu koronavírusu, ktoré majú likvidačný účinok na miestnu ekonomiku. SAE a indickí predstavitelia uviedli, že pracujú na vypátraní zločineckého gangu.

Pašovanie zlata samozrejme nie je problémom iba Indie, kde má drahý kov dôležitý kultúrny význam a zohráva hlavnú úlohu pri svadbách.

Ceny zlata v roku 2020 prudko vzrástli, keď centrálne banky spustili príliv likvidity, aby sa pokúsili pomôcť zmierniť hospodársky dopad blokovaní, ktoré začiatkom tohto roka postihli globálnu ekonomiku.