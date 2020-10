30 rokov väzenia za neplatenie daní

Zdroj: Reuters;ČTK;zerohedge

Foto: SITA/AP

dnes 11:04 -

McAfee bol podľa zdroja agentúry Reuters z radov španielskej polície zatknutý v sobotu na barcelonskom letisku, keď sa s britským pasom chystal odletieť do Istanbulu. Teraz bude prevezený do Madridu, kde počká na vydanie do Spojených štátov, dodal zdroj.

Zakladateľ americkej antivírusové spoločnosti McAfee bol obvinený, že sa vyhýba plateniu daní. John McAfee podľa obžaloby nepriznal príjmy z propagácie kryptomien, konzultácií, verejných vystúpení a z predaja práv k dokumentu o svojom živote. V pondelok to uviedli prokurátori v americkom štáte Tennessee. Úrady obvinili McAfeeho z daňových únikov a z úmyselného nepodáva daňových priznaní už v júni. Federálny súd v Memphise ale obvinenia rozpečatil až v pondelok.





Podľa obžaloby sa McAfee údajne vyhol svojej daňovej povinnosti tým, že presmeroval vyplácanie príjmu na bankové účty a na účty kryptomeny na mená iných osôb. Obžaloba ďalej tvrdí, že McAfee sa pokúsil vyhnúť plateniu daní skrytím aktív, vrátane nehnuteľností, vozidiel a jácht, na mená iných osôb.

V prípade dokázania viny hrozí McAfeeovi maximálny trest päť rokov väzenia za každý daňový únik a maximálny trest jeden rok väzenia za každé úmyselné nepodanie daňového priznania.

SEC súčasne obviňuje McAfeeho za podporu investícií do počiatočných ponúk mincí (ICO) svojich nasledovníkov na Twitteri bez toho, aby zverejnil, že bol za to platený. Podľa sťažnosti komisie SEC McAfee propagoval na Twitteri viac ICO, údajne sa tváril, že je nestranný a nezávislý, aj keď za propagačné akcie mu boli vyplatené digitálne aktíva v hodnote viac ako 23 miliónov dolárov. Podľa SEC, McAfee odmeny od emitentov za propagáciu ICO poprel. V sťažnosti sa tiež tvrdí, že McAfee urobil nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia, ako napríklad tvrdenie, že osobne investoval do niektorých ICO a že poskytuje rady niektorým emitentom. Ako sa píše v dokumente, „zatiaľ čo McAfee profitoval, investorom zostali v rukách digitálne aktíva, ktoré sú dnes v podstate bezcenné“.

„Potenciálni investori do cenných papierov s digitálnymi aktívami majú právo vedieť, či boli promotéri kompenzovaní emitentmi týchto cenných papierov,“ uviedla Kristina Littman, šéfka kybernetickej jednotky. „McAfee, údajne využil svoju slávu na to, aby klamlivo propagoval početné cenné papiere digitálnych aktív svojim nasledovníkom bez toho, aby informoval investorov o svojej úlohe plateného promotéra.“

McAfee založil jednu z prvých firiem na tvorbu programov pre zaistenie bezpečnosti na internete. V minulosti už po ňom pátrali americké úrady a tiež úrady v stredoamerickom štáte Belize, kam sa v roku 2008 odsťahoval z USA kvôli nižším daniam. Do júla 2019 bol zadržiavaný v Dominikánskej republike, kde ho vinili, že na svojej jachte prevážal zbrane.