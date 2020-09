Banky uvoľňujú podmienky: Ľudia z rizikových oblastí sa opäť dostanú k hypotéke

Záujem o úvery na bývanie naďalej pretrváva, čo sa premieta do rastu cien nehnuteľností. „Banky ostávajú obozretné a aj napriek pretrvávajúcej pandémii uvoľňujú obmedzenia v poskytovaní úverov na bývanie,“ tvrdí Zuzana Šimonová, úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select. K úverom sa tak dostanú viacerí žiadatelia, ktorí chcú riešiť svoje bývanie či už kúpou, výstavbou, alebo modernizáciou.



Pre väčšinu ľudí z rizikových sektorov banky uvoľnili opatrenia. „Avšak naďalej platí obmedzenie akceptovania akéhokoľvek typu príjmu v sektore leteckej dopravy,“ upozorňuje Zuzana Šimonová. „Základnou podmienkou akceptovania príjmov je, aby tento bol preukázaný zo závislej činnosti a zároveň pracovný pomer bol na dobu neurčitú. To platí aj pre sektor automobilového priemyslu, a naviac v danom sektore budú niektoré banky akceptovať aj príjem na základe živnostenského oprávnenia. Zároveň chcem upozorniť na to, že naďalej platí obmedzenie akceptovania akéhokoľvek typu príjmu v sektore leteckej dopravy,“ upresňuje analytička.

Ak žiadateľ pracuje v sektore služieb, ako je kaderníctvo, kozmetický salón, resp. relaxačné služby, niektoré banky budú akceptovať jeho príjem aj v prípade, ak je pracovný pomer žiadateľa na dobu určitú a tiež budú v danom sektore akceptovať príjem z podnikateľskej činnosti.

Nezabudnite na daňové priznanie

„Chcela by som upozorniť na to, že v prípade preukazovania príjmu z podnikania, pre posudzovanie žiadosti o úver je potrebné, aby klient v čase predkladania žiadosti o úver mal podané daňové priznanie za rok 2019. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 a ďalšie bankami požadované doklady v zmysle ich platných predpisov,“ pripomína úverová analytička.

Banky akceptujú aj príjmy zo zahraničia

V niektorých bankových domoch aj naďalej platia obmedzenia akceptovania príjmu zo zahraničia. Naopak, niektoré akceptujú časť výšky tohto príjmu podľa krajiny, z ktorej pochádza. Každá banka pristupuje k príjmom zo zahraničia individuálne.

Klientom stačia aj menšie úspory

Dobrou správou je, že banky uvoľňujú aj LTV politiku pre byty vo vybraných satelitných častiach, resp. v obciach v okolí krajských miest a to až do výšky 90 % LTV (Loan To Value), čo znamená, že klientovi postačuje finančná rezerva z vlastných zdrojov vo výške 10 %. „Odporúčam, aby si klienti nechali porovnať podmienky profesionálmi v jednotlivých bankách, nakoľko sa môžu líšiť v posudzovaní žiadosti,“ hovorí úverová analytička.

Nezabúdajte na rezervu

Slovenské domácnosti disponujú veľmi nízkymi úsporami, vo veľa prípadoch aj žiadnymi. „Preto odporúčam, aby si klienti vytvárali finančnú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných príjmov, ktorá by im pokryla bežné výdavky, ako aj náklady na splácanie úverov, pre prípad zhoršenia ekonomických podmienok,“ uzatvára Zuzana Šimonová.