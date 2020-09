Genialita nevedomosti

Zdroj: kruegercatalano;marketwatch

Foto: TASR/AP

dnes 0:45 -

Po hurikáne Andrew v roku 1992 Warren Buffett povedal: „až po odlive sa dozviete, kto plával nahý.“ Odvolával sa na odvetvie poisťovníctva, ktoré veľmi dobre pozná a ktoré katastrofa postavila do neľahkej pozície. Buffettove výroky sa dnes uplatňujú každý deň na všetky poveternostné podmienky vo svete investícií. Kúzlo je v tom, aké jednoduché je jeho slovám porozumieť. Čo však v prípade, keď sa investori snažia Buffettove myšlienky uplatniť viac ako on sám? A čo sa stane, ak s ním bude súhlasiť príliš veľa investorov, ktorí idú zásadne proti davu?



Nič iné nedokáže spojiť a rozdeľovať amatérskych a profesionálnych investorov viac, ako otázka: „čo si myslíte, že urobí Buffett?“ O obrovskom množstve hotovosti Berkshire sa hovorí pomerne často, čo zvyšuje špekulácie ohľadom vývoja udalostí v roku 2020. Konkrétne, vyhľadávanie výrazu „Berkshire cash“ na Googli vám vyhodí 28,2 milióna výsledkov. Pohľad na údaje ale odhaľuje niečo úplne iné, pokiaľ ide o hromadenie hotovosti. Veľa sa toho časom nezmenilo.





Mnoho ľudí tvrdí, že chce ísť v stopách Buffetta, ale potom sa bláznivo pokúšajú prísť na to, prečo nepoužíva svoje peniaze tak, ako by to robili oni. Takže, o čom to je?

Každý dňom, ako hrozil tento rok krach amerického akciového trhu, nespočetné množstvo investorov prepadla úzkosť a vyčkávali, čo urobí Buffett. Lenže on neurobil nič, len oznámil, že sa zbavil akcií leteckých spoločností, pričom priznal, že urobil chybu. „Boli by ste ohromení množstvom firiem, o ktorých si myslím, že ich dobre nepoznám," vyhlásil.

Mnoho investorov si kládlo otázku, či Buffett načisto stratil kontakt s reálnym svetom. Predtým malý burzovo obchodovaný fond, ktorý držal akcie leteckých spoločností, evidoval prílev nových peňazí od investorov 70 dní po sebe, v stávke, že Buffett predal svoje akcie v tom najhoršom možnom čase. Súčasne ale využívalo služby týchto aeroliniek veľmi málo ľudí.





Jednoduchá odpoveď na otázku „čo urobí Buffett?“ znie: čokoľvek čo bude chcieť, pretože na to má dostatok peňazí. Ale pre nás ostatných by možno bolo dôležitejšie sa zamerať na to, čo Buffett neurobí.

Napríklad, že si nekúpi nový dom. Buffett tvrdí, že jeho súčasný dom je najlepšou investíciou, akú kedy urobil, hneď po snubnom prsteni. Za svoj dom zaplatil 31 500 dolárov, bolo to v roku 1958. Na otázku, prečo sa nikdy nepresťahoval, vysvetlil: „V zime mi je teplo, v lete chladno a je pre mňa veľmi pohodlný. Nevedel by som si predstaviť, že by som mohol mať lepší dom.“

Buffett trávi väčšinu svojho času čítaním. „Takto vedomosti fungujú, hromadia sa, ako zložený úrok,“ hovorí.

Nikdy nie je neskoro stať sa tým, čím by ste sa stať chceli. Až 99 % čistého imania nadobudol Buffett po 50. roku svojho života, viac ako 90 % po 60-tom.

Tiež nikdy nie je príliš skoro stať sa investorom. „Prvú investíciu som uskutočnil v jedenástich rokoch. Dovtedy som len márnil čas.“

Odkedy začal Buffett investovať, urobil niekoľko pozoruhodných vecí. Ale oveľa viac vecí neurobil. Všetci by sme mali mať to šťastie, aby sme na chvíľu stratili kontakt s okolitým svetom, tak ako 90-ročný Buffett. Zábavné na tom celom je, že dnes, v digitálnej ére ohromného množstva informácií, sa zručnosti v investovaní nespájajú s dostupnosťou informácií. Veľa peňazí môžete nahromadiť aj z nevedomosti.

Ak sa však chcete silou mocou držať totho, čo urobil Buffett, je tu jedna možnosť.



Viete čomu dáva prednosť Buffett na akciovom trhu? Nízky pomer ceny k účtovnej hodnote, podpriemerná volatilita a zisky, ktoré rástli nadpriemerným tempom, pričom firma vypláca značnú časť svojich výnosov ako dividendy.

Za 55 kalendárnych rokov, od roku 1965 do roku 2019, rástli akcie Berkshire Hathaway ročným tempom 18,6 %. Pre porovnanie, index S&P 500 dosahoval výkonnosť 11,8 % ročne. Obe čísla majú započítané reinvestované dividendy. Warren Buffett si za to môže zaslúžiť uznanie, zdá sa, že on sám je za dosiahnutým úspechom Berkshire. Ale vzhľadom na to, že práve oslávil 90-te narodeniny, je zrejmé, že nebude stáť pri kormidle navždy. Ak však investujete v Berkshire, alebo pri dodržaní všeobecne známych investičných princípov Buffetta, vaše výnosy z portfólia pravdepodobne neutrpia, keď Buffett jedného pekného dňa prestane analyzovať trhy a ponúkať svoje postrehy.

Už pred rokmi totiž skupina výskumníkov prišla s investičnou stratégiou, ktorá by z dlhodobého hľadiska fungovala rovnako dobre ako Buffettov Berkshire Hathaway. Buffettovým úspechom ale zostáva, že na odhalenie jeho úspechov museli pracovať mnohí výskumníci v rámci množstva pokusov počas mnohých dlhých rokov, kým prišli na to, ako dokáže byť Veštec z Omahy v investíciách natoľko úspešný.

Úspešní vedci boli traja riaditelia spoločnosti AQR Capital Management, Andrea Frazzini; David Kabiller a Lasse Pedersen, všetci s potrebvným akademickým zázemím. Štúdia s názvom „Buffett’s Alpha“ začala kolovať v akademických kruhoch začiatkom roku 2012.

Presné špecifiká vzorca, ktorý vedci odvodili, by sme asi vysvetliť nedokázali, preto len v skratke: prednosť majú „lacné a bezpečné akcie“. Podielový fond, ktorý sa možno najviac približuje vzorcu, ktorý odvodili vedci, nie je nič iné ako AQR Large Cap Defensive Style Fund. Vznik sa datuje v júli 2012, krátko po dokončení výskumu.

Vedci neočakávajú, že ich vzorec bude replikou portfólia Berkshire Hathaway tým, že bude obsahovať identické akcie. Na základe výsledkov výskumníkov by mal vytvoriť zoznam akcií, ktoré sú podobné tým, ktoré Berkshire v priebehu rokov vlastnil. Podobný čo sa týka charakteristík, ako aj dlhodobého výkonu.

Príkladom je Kraft Heinz, čo bola jedna z akcií, do ktorých fond investoval pri svojom vzniku. V tom čase nemal Berkshire Hathaway v titule žiadnu pozíciu. Krátko nato Buffett oznámil, že jeho spoločnosť získala 50-percentný podiel v Heinz. To je samozrejme iba jeden údaj, od začiatku fond AQR vyprodukoval 14,4 % ročný výnos oproti 12,5 % Berkshire Hathaway, podľa FactSet. Oba tieto výnosy odrážajú reinvestovanie dividend.





Bolo by príliš krátkozraké očakávať, že fond AQR z dlhodobého hľadiska bude naďalej prekonávať akcie Berkshire. Medzi fondom a Berkshire existujú veľké rozdiely a nevyhnutne budú existovať aj obdobia, v ktorých fond nebude mať navrch. Avšak za predpokladu, že budúcnosť sa bude podobať na minulosť, fond (rovnako ako ktokoľvek iný, kto venuje čas výskumu) by mal z dlhodobého hľadiska dosiahnuť minimálne výkonnosť akcií, ktoré drží Berkshire. Či už s Buffettom alebo bez neho.