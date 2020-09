Väčšie výzvy aj príležitosti: Prečo ani otrasy roku 2020 nedokážu zlikvidovať globalizáciu

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:00 -

Ľudia spochybňovali budúcnosť globalizácie dávno pred rokom 2020, pričom sa odvolávali na tlak protekcionizmu a nacionalizmu. Frans Appel, generálny riaditeľ spoločnosti Deutsche Post, v decembri 2019 tvrdil, na základe rozsiahlych analýz údajov, že globalizácia sa drží pozoruhodne dobre. Odvtedy ale pandémia výrazne znížila cezhraničné toky, ako napríklad globálny obchod. Všade, kde mieru infekcie dostali pod kontrolu a zmiernili opatrenia proti pandémii, sa objavili známky zotavenia.

Pandémia tiež poukázala na ekonomický význam globálnych spojení. Stačí sa pozrieť na preteky v získaní vakcíny. Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech vedená vedcom narodeným v Turecku, ktorá vedená na americkom NASDAQ, spolupracuje s americkým lekárskym gigantom Pfizer a čínskou skupinou Shanghai Fosun Pharmaceutical. Je to dobrý príklad dnešného globálne prepojeného obchodného sveta.

Súčasný život v neistote

Nevieme, kedy bude vakcína dostupná a či sa objavia nové vlny infekcie. Ekonomický dopad pandémie nie je stále známy, vzhľadom na obmedzenia, ktoré väčšina krajín stále ukladá. A potom je tu politická klíma. Ako povedal predseda predstavenstva Tata Sons Natarajan Chandrasekaran, „geopolitické konflikty sa stali pre každú firmu novým normálom“. Je jasné, že tieto neistoty majú vedľajšie účinky. Americké spoločnosti môžu byť pod väčším tlakom Trumpa kvôli ich prepojeniam s Čínou. India sa aktívne snaží prilákať z Číny viac ako 1000 amerických výrobných spoločností. Odchádzajúci premiér Šinzó Abe v Japonsku nedávno navrhol budovanie ekonomiky menej závislej na Číne, čo naznačuje, že japonské spoločnosti sa diverzifikujú do iných krajín, najmä krajín zo Združenia národov juhovýchodnej Ázie.





Okrem konfliktu medzi USA a Čínou existujú ďalšie politické neistoty, napríklad Brexit, ako ovplyvní odchod Spojeného kráľovstva jeho vzťahy s EÚ. Väčšia neistota však nemusí nevyhnutne znamenať ústup globalizácie. Znamená to väčšie výzvy, ale aj väčšie príležitosti. Aby mohli podnikatelia prijímať čo najlepšie strategické rozhodnutia, potrebujú jasný pohľad na súčasnú globálnu dynamiku a na vývoj globalizácie.



Tlak v budúcnosti

Mnoho priemyselných odvetví bolo dramaticky zasiahnutých pandémiou. Najväčší svetový cestovný operátor, TUI, zaznamenal v poslednom štvrťroku 98 % pokles obratu. Čím sú ekonomické dopady tvrdšie, tým viac sa musí spoločnosť a jej dodávatelia sústrediť na krátkodobé prežitie. Firmy však tiež musia plánovať budúcnosť s prihliadnutím na všetky ďalšie neistoty vyplývajúce z COVID-19, ako aj na všetko ostatné, od zmeny podnebia po kybernetické útoky. Podľa nedávnej správy McKinsey Global Institute spoločnosti teraz očakávajú mesačné prerušenia svojich dodávateľských reťazcov každých 3,7 roka, čo je ekvivalent 40 % ročných ziskov v nasledujúcom desaťročí, a to je iba priemer.

Aby sa tieto účinky minimalizovali, firmy musia premýšľať o svojich celkových geografických stopách, dodávateľských reťazcoch a organizačných štruktúrach. Spoločnosti špecializujúce sa na jednu oblasť, spoliehajúce sa na jednu krajinu, sa ocitli nadmerne vystavené riziku hneď, ako došlo k blokovaniam. Diverzifikovanejšia sieť dodávok môže byť menej efektívna, pomôže však spoločnosti byť pružnejšou a odolnejšou v turbulentných časoch.





Vzhľadom na geopolitické podnebie je ďalšie regionálne sústredenie dodávateľských reťazcov a priblíženie sa k spotrebiteľskému dopytu ďalším spôsobom, ako môžu firmy znížiť svoje vystavenie budúcim otrasom a pritom stále využívať miestne znalosti a ďalšie výhody, ako sú rozdielne daňové sadzby. Napríklad firma Apple teraz investuje do dvoch samostatných dodávateľských reťazcov pre iPhone, jedného pre Čínu a jedného pre všetky ostatné krajiny.

Digitálna transformácia

Digitálne technológie budú motorom ďalšej fázy globalizácie. Tak ako boli kľúčovými hybnými silami aj doteraz, keď umožňovali globálne inovácie a produktivitu, spájali spotrebiteľov a dodávateľov a rýchlo prenášali informácie. Digitálny pokrok je hlavným dôvodom, prečo je napríklad medzinárodná šírka pásma internetu viac ako 500-krát vyššia ako v roku 2001. Pandémia tento trend ešte urýchlila. Vezmime si automobilový priemysel. Donedávna bolo nepredstaviteľné, že by sa predaj automobilov presunul do on-line prostredia. Presne to sa však stalo, keď boli showroomy nútené zavrieť. Carlos Tavares, generálny riaditeľ PSA, matky automobilky Peugeot, to nedávno označil za „darwinovskú realitu“. Cieľom spoločnosti PSA je dodať viac ako 100 000 automobilov priamo do domovov klientov bez toho, aby navštívili predajcu.





Mnoho spoločností sa pustilo do podpory on-line predaja, aby využili situáciu, že spotrebitelia zostali doma a vyvážili tak vplyv pandémie na ich príjmy. Spoločnosť Adidas v druhom štvrťroku takmer zdvojnásobila svoje podnikanie v oblasti elektronického obchodu a očakáva väčší rast od spotrebiteľov, ktorí už prestali odmietať on-line nákupy. Okrem elektronického obchodu musia spoločnosti prehodnotiť, ako čo najlepšie plošne využívať digitálne technológie. Nadnárodné spoločnosti od Googlu po Twitter, od PwC po Schroders aj naďalej umožňujú väčšine svojich zamestnancov pracovať aj po pandémii z domu. Takže prechod na prácu na diaľku môže byť trvalý. Spoločnosti budú potrebovať pevnú digitálnu infraštruktúru, aby mohli komunikovať so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi na tomto svete.

Svetová obchodná organizácia zistila, že náklady na medzinárodný obchod medzi rokmi 1996 a 2014 poklesli o 15 % a očakáva, že nové digitálne technológie, ako je umelá inteligencia, internet vecí, 3D tlač a blockchain, pomôžu v ďalšom znižovaní nákladov v budúcnosti.

Niet divu, že sa očakáva, že cezhraničné toky údajov budú v najbližších rokoch rásť ešte rýchlejšie. Schopnosť spoločnosti chopiť sa príležitostí, ktoré ponúkajú digitálne technológie, bude dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, aby zostala po COVID-19 konkurencieschopná a ťažila z potenciálnych výhod a bola pripravená na vznik nových foriem globalizácie.