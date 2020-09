V tripartite by na každej strane mali byť aspoň traja zástupcovia

dnes 14:31 -

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predstavil zámer, ako by sa mohol zmeniť zákon o tripartite, ktorý by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Rovnaké zastúpenie v tripartite by mali mať zamestnávatelia aj zamestnanci.

"Ide o to, aby zamestnanci, ktorých je zhruba dva milióny, boli čo najširšie reprezentovaní, čo najširšou skupinou záujmových združení alebo odborových zväzov," zdôvodnil zámer po rokovaní vlády Krajniak.

Podľa platného zákona reprezentatívne združenie zamestnávateľov v tripartite je také, ktoré združuje firmy z viacerých odvetví hospodárstva, alebo má pôsobnosť najmenej v piatich krajoch, ktorí spolu zamestnávajú najmenej 100.000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Zástupcami zamestnancov sú reprezentatívne združenia odborových zväzov, ktoré tiež združujú zamestnancov z viacerých odvetví hospodárstva s najmenej 100.000 zamestnancami, ktorí sú členmi odborov.

"Zatiaľ čo na strane zamestnávateľov máme štyri zúčastnené organizácie, na druhej strane máme iba jedného reprezentanta. Je to stanovené tým, že máme pravidlo 100.000 členov. Jedna z alternatív je taká, že by sme zmenili zákon takým spôsobom, že na každej strane musia byť aspoň traja zástupcovia. A to na strane zamestnávateľov aj na strane zamestnancov," vysvetlil Krajniak. Podľa jeho slov cieľom zmeny je plynulý sociálny dialóg. "Ide nám o to, aby obidve strany boli čo najviac reprezentované," dodal Krajniak.

Minister avizoval zmenu zákona po rokovaní tripartity, keď sa zástupcovia zamestnávateľov a odborári nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Následne ministerstvo prišlo na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady s návrhom na zvýšenie sumy na 623 eur. Odborári ministra ale kritizovali za to, že o tejto problematike počas rokovania tripartity hovoril so zamestnávateľmi individuálne, na čo reagovali odchodom zo stretnutia. Minister sa viackrát vyjadril, že odborári nechceli vyjednávať a až do samotného konca "trvali na nereálnych požiadavkách a neustúpili ničomu".