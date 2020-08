Oslávenec Buffett: Na 90-ku opäť nakupoval, tentoraz v Japonsku

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:47 -

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway pri príležitosti osláv svojich 90. narodenín oznámil, že jeho spoločnosť získala o niečo viac ako 5 % podiel v každej z piatich popredných japonských obchodných spoločností. Ide o spoločnosti Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. a Sumitomo Corp. Na základe piatkových zatváracích cien by 5 % podiel v každej z nich predstavoval zhruba 6,25 miliárd dolárov.

Japonské obchodné spoločnosti sú konglomeráty, ktoré dovážajú všetko od energie a kovov po potraviny a textil do Japonska, kde je zdrojov nedostatok. Poskytujú tiež služby výrobcom. Obchodné spoločnosti prispeli k rastu japonskej ekonomiky a prispeli ku globalizácii tamojšieho podnikania. Po rozšírení svojej stopy v zahraničí sa však stali zraniteľnejšími voči globálnym problémom, ako je finančná kríza spred desiatich rokov. Rovnako sa musia vyrovnať aj s rastúcou konkurenciou zo strany rizikového kapitálu a fondov súkromného kapitálu.

Pre Buffetta tento krok nie je žiadna rýchla obchodná hra. Berkshire tvrdí, že má v úmysle držať investície dlhodobo a že môže zvýšiť svoj podiel v ktorejkoľvek spoločnosti až na maximum 9,9 %, v závislosti od ceny. Berkshire sa tiež zaviazala, že neuskutoční žiadne nákupy presahujúce 9,9 % podiel v ktorejkoľvek zo spoločností, pokiaľ k tomu nedostane súhlas správnych rád obchodných spoločností.





Pri popise svojich zámerov investovať do obchodných spoločností Berkshire poukázal na svoju históriu dlhodobých pasívnych podielov v spoločnostiach ako Coca-Cola Co., American Express Co. a Moody’s Corp., ktoré každá z nich trvá niekoľko desaťročí.

„Som veľmi rád, že sa spoločnosť Berkshire Hathaway zúčastňuje na budúcnosti Japonska a piatich spoločností, ktoré sme si vybrali pre investície,“ uviedol pán Buffett a dodal, že obchodné spoločnosti majú veľa spoločných podnikov po celom svete. "Dúfam, že v budúcnosti budú existovať príležitosti vzájomného prospechu," uviedol.

Berkshire tiež uviedol, že napriek svojej veľkej stávke v jenoch bude mať malú expozíciu voči fluktuáciám meny, pretože drží 625,5 miliárd jenov v dlhopisoch (5,93 miliárd dolárov), ktoré budú splatné k rôznym dátumom od roku 2023 do roku 2060.



Podľa agentúry Reuters je Buffett zrejme najobdivovanejším investorom sveta, jeho názory hýbu finančnými trhmi. Nerád príliš riskuje a nerobí dlhy, ale ani jemu sa nevyhla recesia. Pravidelne umiestňuje na špici zoznamov najbohatších ľudí, podľa magazínu Forbes je štvrtým najbohatším človekom planéty s odhadovaným majetkom 78,4 miliardy dolárov.