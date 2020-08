Export Japonska pokračoval v júli v dvojcifernom poklese

dnes 8:16 -

Export Japonska pokračoval v júli v prepade, keď opäť, už piaty mesiac po sebe, klesol o dvojciferné hodnoty. Dôvodom bol najmä výrazný pokles vývozu do USA, ktorý ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Vývoj v exporte tak marí nádeje Tokia, že obchod by mohol vytiahnuť ekonomiku z hlbokej recesie. Napriek tomu boli výsledky lepšie, než sa čakalo.

Vývoz Japonska klesol v júli medziročne o 19,2 %. Tempo poklesu sa tak spomalilo, keď v predchádzajúcom mesiaci dosiahlo 26,2 %. Navyše, analytici očakávali pokles o 21 %.

Naopak, dovoz klesol výraznejšie než v júni, bol však o niečo miernejší, než odhadovali analytici. Pokles dovozu predstavoval 22,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci dosiahol 14,4 %. Analytici očakávali zrýchlenie poklesu dovozu na 22,8 %.

Ako povedal ekonóm z Nomura Securities Masaki Kuwahara, najnovšie údaje síce naznačujú, že prepad exportu sa zmierňuje, tempo zotavovania je však veľmi pomalé. "Vzhľadom na riziko druhej vlny pandémie nového koronavírusu potrvá niekoľko rokov, než sa export a hrubý domáci produkt (HDP) vrátia na predkrízovú úroveň," uviedol.

Najmä vývoz do USA výrazne klesol. Pokles dosiahol 19,5 %, pod čo sa podpísal slabý dopyt po japonských autách a komponentoch. Svetlým bodom bola Čína, najväčší obchodný partner Japonska. Vývoz do najväčšej ázijskej ekonomiky vzrástol v júli medziročne o 8,2 %, čo predstavuje prvý rast japonského vývozu do Číny za posledných sedem mesiacov.

Export do ostatných krajín Ázie však o viac než 8 % klesol. To potvrdzuje pôvodné odhady, že na úplne zotavenie regionálneho obchodu si bude potrebné ešte nejaký čas počkať.