Coface: Slovensko sa po koronakríze môže stať pre investorov atraktívnejšie

"Pandémia, karanténne opatrenia a prerušenie výroby v Číne ako najväčšieho dodávateľa, vyvolali diskusie o potrebách zvýšenia odolnosti globálnych dodávateľských reťazcov voči šokom zo zahraničia. Hoci nikto neočakáva, že Čína stratí postavenie top jednotky v globálnych dodávkach, následky pandémie by mohli priniesť príležitosti pre krajiny nášho regiónu v tomto diverzifikačnom procese," konštatoval generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný.



Dôležitý však bude vzhľadom na možné karanténne obmedzenia aj podiel robotizácie a automatizácie. "Tu Slovensko v rámci regiónu už teraz hrá prím v automobilovom aj strojárskom sektore," podotkol Čarný.



V rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra (WEF) síce stredo- a východoeurópsky región nepatrí medzi svetových lídrov, no väčšina krajín je umiestnená do 50. miesta. "Čo je podstatné, skóre získané v pilieri inovačná schopnosť potvrdzuje, že sa región posunul od montážnych liniek po širšie začlenenie do globálnych hodnotových reťazcov s väčším počtom výskumných a vývojových činností," upozornil Čarný.



Zvýšiť produktivitu a umožniť pokračovanie výroby v prípade ďalších pandémií by mali ďalšie investície do automatizácie a robotizácie. To bude mať vplyv na prílev zahraničných investícií v regióne a uľahčí rozhodovanie investorov o relokácii výroby do tohto regiónu. "Ide najmä o krajiny ako Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, kam by mali smerovať investície s vyššou pridanou hodnotou," myslí si Čarný.

Silný potenciál regiónu pri relokácii sa podľa Čarného ukazuje v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT), a to pre relatívne vysoký podiel pracovných miest zameraných na IKT a veľký počet talentovaných absolventov vedy, techniky, strojárstva a matematiky. Celosvetové firmy ako Google či Microsoft už oznámili veľké investície v Poľsku. "Rozvinutejšie krajiny ako Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a pobaltské krajiny majú lepšiu pozíciu z hľadiska prilákania investícií do služieb vďaka rastu digitalizácie," dodal Čarný.