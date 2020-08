Sputnik-V: Ruská vakcína na COVID-19 vyvoláva znepokojenie

Zdroj: WSJ;CNBC;marketwatch

Správy, že Rusko zaregistrovalo prvú vakcínu na COVID-19 pred začatím a ukončením testovania vo fáze 3, vyvolali znepokojenie. Odborníci sa obávajú problémov ohľadom bezpečnosti, ktoré by mohli vyvolať protivakcinačné a protivedecké nálady.

Prezident Vladimir Putin oznámil správu o vakcíne na vládnom stretnutí, informoval denník The Wall Street Journal, po zrýchlených pokusoch, ktoré v Moskve v spolupráci s ministerstvom obrany uskutočnil Inštitút pre epidemiológiu a mikrobiológiu. Putin uviedol, že jedna z jeho dcér už dostala dávku vakcíny, ktorá bola pomenovaná Sputnik-V, odvolávajúc sa na družicu vypustenú Ruskom do vesmíru počas studenej vojny.

Vakcína má za sebou dve fázy testovania, tretia je plánovaná po registrácii dobrovoľníkov. Normálnym schvaľovacím postupom pre nový liek je zhromažďovanie údajov z fázy 1 a fázy 2 a potom rozšírenie na tisíce v štúdii fázy 3, aby sa vytvoril dostatočný dôkaz o tom, že liek je účinný a bezpečný.

„Putin sa touto vakcínou snaží navodiť „zlaté časy“ ruskej vedy a imunológie, ktoré sú už dávno preč. Buďme úrimní, Putin potrebuje vyhrať, potrebuje domáce víťazstvo," povedal pre CNBC J. Stephen Morrison, senior viceprezident think tanku Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie. „Putin potrebuje ruskú vakcínu, pretože bol obvinený z nesprávneho uchopenia situácie po prepuknutí vírusu vo svojej krajine a zo zlyhania oživenia ekonomiky."







„Nedostanete žiadnu olympijskú medailu za to, že ste boli na prvom mieste," uviedol Dr. Matthew Schmidt z University of New Haven. „Podvádzanie vedeckého procesu sa vždy prejaví vo vnímaní bezpečnosti vakcín,“ uviedol. Ak sa ruská vakcína ukáže byť nebezpečnou, „mohla by dokonca stimulovať antivakcinačné hnutie a zvýšiť počet ľudí, ktorí odmietajú byť zaočkovaní, pretože to poslúži na podporu konšpiračných teórií“ dodal.

Na celom svete pracuje celý rad biotechnologických a farmaceutických spoločností, aby našli účinnú vakcínu na COVID-19, ktorým sa už infikovalo viac ako 20 miliónov ľudí a o život prišlo viac ako 756 000 ľudí. Vakcína by zmenila trajektóriu pandémie, čo by ekonomikám umožnilo úplné opätovné otvorenie a návrat ľudí do práce a do škôl. Vývoj vakcíny je však zvyčajne zdĺhavý proces. Dokonca aj PhRMA, najväčšia lobistická skupina farmaceutického priemyslu, tvrdí, že vývoj vakcíny trvá 10 rokov, a vedúci predstavitelia spoločnosti Novartis AG a Johnson & Johnson uviedli, že vývoj vakcíny COVID-19 bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Svetová zdravotnícka organizácia nezískala dostatok informácií o tom, ako Rusko vyvinulo vakcínu, aby ju dokázalo vyhodnotiť. Podľa správy Jarbasa Barbosu, zástupcu riaditeľa Panamerickej zdravotníckej organizácie, pobočky WHO, by sa vakcína nemala vyrábať, kým sa neskončia štúdie fázy 3. „Každý výrobca vakcíny musí dodržiavať tento postup, ktorý zaručuje, že je to bezpečné a má odporúčanie WHO,“ uviedol.







Ruská asociácia organizácií pre klinické skúšky, mimovládna agentúra, v utorok rovnako prejavila obavy o bezpečnosť a požiadala ministra zdravotníctva v otvorenom liste, aby odložil registráciu vakcíny až do ukončenia všetkých pokusov. „Testovanie za účasti 100 ľudí sa ešte neskončilo,“ uvádza sa v liste. „Presne v tejto fáze je možné nájsť dôkaz o účinnosti, ako aj informácie o nežiaducich reakciách, ktoré môže vakcína vyvolať u rôznych skupín pacientov.“ Rusko nezverejnilo údaje z predchádzajúcich pokusov.



Scott Gottlieb, bývalý komisár amerického úradu pre potraviny a liečivá, pre CNBC uviedol, že ruská vakcína sa zdá byť podobná vakcíne vyvinutej čínskou biotechnologickou firmou CanSino, ktorá je v súčasnosti predmetom klinických skúšok v Kanade. „Prvotné údaje o tejto vakcíne nie sú príliš povzbudivé,“ uviedol. „Mnoho ľudí malo protilátky proti vírusovému vektoru samotnému, takže účinne neutralizovali vírusový vektor, pretože bol založený na bežnom prechladnutí." Nie je jasné, či ruské testy tiež zistili, že pacienti majú predchádzajúcu imunitu.



Rusko má 890 799 potvrdených prípadov COVID-19, štvrtý najvyšší počet na svete, podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa na koronavírus zomrelo najmenej 14 973 Rusov. S očkovaním plánuje začať v októbri a najprv ponúkne dobrovoľné zaočkovanie zdravotníckym pracovníkom a učiteľom v krajine. Potom dúfa, že uvedie vakcínu do obehu doma aj v zahraničí. Kirill Dmitriev, vedúci ruského Fondu priamych investícií, ktorý spolupracoval pri vytváraní vakcíny, uviedol, že Rusko už dostalo žiadosti od 20 krajín vrátane Brazílie, Indonézie a Spojených arabských emirátov. Rusko má zatiaľ objednávky na jednu miliardu dávok Sputniku-V, povedal.

Rusko medzinárodnú kritiku a skepticizmus voči svojej očkovacej látke proti koronavírusu odmietlo s tým, že je bezpečná a funguje. Výroba v plnom rozsahu sa má spustiť budúci mesiac. Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško v stredu vyhlásil, že obvinenia, že vakcína nie je bezpečná, sú neopodstatnené a sú vytvárané konkurenciou. Informovala o tom agentúra Interfax.

„Oznámenie rozdelilo svet na tie krajiny, ktoré si myslia, že je to skvelá správa... a potom sú tu niektoré americké médiá a niektorí ľudia z USA, ktorí ruskú vakcínu využívajú v rámci informačnej vojny. Neočakávali sme nič iné, nesnažíme sa presvedčiť USA. Máme technológiu, ktorá bude dostupná v novembri / decembri, ak to schváli regulátor,“ povedal Kirill Dmitriev z investičného fondu RDIF.



Rusko poprelo, že je súčasťou „pretekov vo vývoji vakcíny“ s tým, že chce spolupracovať s inými krajinami. Ide ovyhlásenia konkurencie, obvinenia pochádzajú z Veľkej Británie, Kanady a USA, že Rusko sa pokúsilo „ukradnúť“ informácie o výskume vakcíny proti koronavírusu, tieto obvinenia ale Moskva popiera.