MDV SR predpokladá výstavbu obchvatu Stropkova o necelé dva roky

dnes 12:16 -

Obchvat mesta Stropkov bol hlavnou témou stredajšieho (5. 8.) pracovného stretnutia štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby Jaroslava Kmeťa s primátorom Stropkova Ondrejom Brendzom na východnom Slovensku. Okrem obchvatu sa venovali aj cyklodoprave, rekonštrukcii cesty prvej triedy prechádzajúcej naprieč okresom i pre Stropkov neobvyklej téme železnice. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca mesta Peter Novák.

Po minuloročnom výjazdovom rokovaní vlády vedenej Petrom Pellegrinim dostali Stropkovčania prísľub, že peniaze na stavbu preložky cesty prvej triedy I/15 sa vyčlenili a projekt sa môže naplno rozbehnúť.

"Balík 43 miliónov eur bol síce vyčlenený, ale peniaze neboli alokované. Realita je však taká, že dnes som priniesol dobré správy. V celom procese sme sa posunuli ďalej. Pokračujeme vo výkupe pozemkov. Začíname pripravovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá ukáže, koľko by skutočne mal obchvat stáť," priblížil Kmeť.

Štúdia, na ktorú sa aktuálne pripravuje výber dodávateľa a je kľúčovým dokumentom pre celú výstavbu, by mala byť hotová na budúci rok. "Chcem zdôrazniť, že obchvat Stropkova je v súčasnom štádiu dobre pripravený projekt a je medzi prioritami Slovenskej správy ciest pre budúce obdobie. Ak máme pripravené stavby, čo je veľmi dôležité, peniaze sa vždy nájdu," doplnil štátny tajomník.

Pri dodržaní stanoveného harmonogramu jednotlivých prípravných prác by sa v okolí Stropkova mohlo začať stavať v januári 2022 a po novej ceste by mohli vodiči jazdiť do konca roka 2023.

"S novým vedením ministerstva dopravy sme sa prvýkrát stretli 8. júna a toto bolo už tretie stretnutie, ktorého hlavnou témou bol, samozrejme, obchvat. Som rád, že sme v tomto projekte našli spoločnú reč a pokračujeme ďalej podľa plánu. Samospráva vyvinie v rámci svojich kompetencií maximálne úsilie, aby sme boli ministerstvu nápomocní," uviedol primátor Stropkova.

Zástupcovia ministerstva, samosprávy i štátnej správy sa venovali i projektom zameraným na rozvoj cyklistickej infraštruktúry i cestovného ruchu. Mesto Stropkov je podľa Nováka na dobrej ceste získať prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie cyklistického chodníka smerujúceho do susedného Svidníka. Trasa by mala viesť perspektívne až na Domašu, respektíve jej severná časť na Duklu. Aj v týchto projektoch vyjadril Kmeť podporu samosprávam a zároveň informoval o pripravovaných výzvach ministerstva zameraných na tento účel.

V neformálnejšej debate v závere rokovania otvoril Kmeť otázku železnice. Stropkov je jedným zo štyroch okresov na Slovensku, spolu so Svidníkom, Námestovom a Sobrancami, ktorým chýba železničné spojenie. Z úst predstaviteľov mesta odznelo, že tému prípadného budovania železnice v okrese považujú za nereálnu, pričom spomenuli niekoľko sľubov vládnych predstaviteľov, ktorí v uplynulých troch desaťročiach Stropkovčanom sľubovali vlakové napojenie okresu na jestvujúcu sieť.